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香菜有人愛有人怕 農改場推繪本探索芫荽世界

中央社／ 彰化21日電

有人對芫荽獨特氣味情有獨鍾，也有人避之唯恐不及，台中區農業改良場將接受度可能與基因有關等有趣知識融入繪本，透過食農教育，讓彰化北斗孩子在歡笑中認識這項在地作物。

農業部台中區農業改良場副研究員曾康綺接受中央社專訪表示，彰化縣北斗鎮盛產芫荽（香菜），無論在肉圓、蘿蔔湯等都是重要配角，為讓孩子認識在地特色農作物，農改場出版「芫來如此」、「芫來我們不一樣」2本繪本，這學期配合食農教育課程，持續推廣至北斗地區學校。

曾康綺說，芫荽起源自地中海沿岸，約於清朝初期引進台灣栽種，在彰化縣、雲林縣等地廣泛生產，研究發現「有人愛、有人怕」可能與負責氣味感受的基因OR6A2有關，芫荽富含醛類物質，帶有這基因變異者對此物質特別敏感，聞起來可能像肥皂或泥土味。

曾康綺表示，「芫來如此」繪本著重知識面，介紹芫荽外觀、生長及種植技巧，並藉實際聞種子氣味，加深感官體驗；學生於課程中親自栽培芫荽，約60天可收成，並製作香菜蛋捲等料理，1學期即能完整體驗從產地到餐桌過程。她分享，芫荽果實為雙懸果，外殼堅硬，播種前先破碎有助提升發芽率。

「芫來我們不一樣」繪本則帶領學生認識各國應用。曾康綺提及，芫荽可全食利用，除普遍的葉片入菜外，部分國家將根作為草藥，種子則因香氣獨特可製成香料或香水；白色小花朵為可食用花卉，可用於甜點裝飾、香草料理或釀酒材料，也會被作為乾燥花裝飾居家環境。

農改場表示，目前已與北斗鎮3所學校合作將繪本導入食農教育課程，未來持續開放有興趣學校申請，期盼透過繪本與實作並行，讓更多孩子認識家鄉農產，理解飲食文化，從小培養對土地的連結與尊重。

農改場 農業部 繪本

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