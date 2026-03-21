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橙橙木棉花開時 彰化埤頭、竹塘木棉花季登場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣「埤頭鄉木棉花賞花趣暨親子健行活動」今天登場，吸引大批民眾欣賞木棉花開美景，縣長王惠美與熱情的民眾打招呼。記者劉明岩／攝影
彰化縣「埤頭鄉木棉花賞花趣暨親子健行活動」今天登場，吸引大批民眾欣賞木棉花開美景，縣長王惠美與熱情的民眾打招呼。記者劉明岩／攝影

又是木棉花開時！彰化縣埤頭鄉、竹塘鄉的木棉花季今天分別登場，由於天氣放暖，吸引大批民眾前往欣賞，兩公所也各自舉辦活動，熱鬧滾滾，角逐國民黨彰化縣下屆縣長提名的立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋都前到爭取支持。

彰化縣長王惠美都參加這兩場木棉花季，表示彰化各處皆美景，近期除了埤頭、竹塘與二林的木棉花綻放外，社頭的杜鵑花、二水的花旗木也都陸續盛開，歡迎大家把握花期，在美好春日蒞臨賞花。

「埤頭鄉木棉花賞花趣暨親子健行活動」今天舉辦健行活動，從舊濁水溪的中溪橋畔出發，來回共6 公里，沿途可以欣賞盛放的橘紅木棉花，還有攤位兌換在地美食及參加75吋大電視、自行車等摸彩，明天親子寫生，下週末則有歌唱比賽及幼兒園親子活動。

埤頭鄉長杜懿彩表示，埤頭木棉花季今年邁入第6年，讓原本鮮為人知的秘境，轉身成為全台熱門賞花景點，這要感謝縣府投入經費，施作全新木棉花棧道、打卡地標及觀景台，顯著提升舒適度與安全性，讓遊客能更盡情捕捉木棉花之美。

「竹塘鄉水神傳說木棉花季活動」則有清晨的歡樂路跑、和服體驗、水田拉力賽跟抓泥鰍，舞台活動邀請到小朋友喜愛的YOYO家族歡樂帶動跳，還有摸彩活動，也安排小農市集跟兒童氣墊樂園增添活動亮點。　　

竹塘鄉長蔡碩任表示，水神傳說木棉花活動是竹塘年度盛事，吸引全國鄉親齊聚參與，期盼透過賞花盛宴，進一步向全國推廣竹塘在地優質農特產品。也誠摯邀請大家在賞花之餘，一定要品嘗在地美食，走訪壯闊的九龍大榕公。

彰化縣「埤頭鄉木棉花賞花趣暨親子健行活動」今天登場，吸引大批民眾欣賞木棉花開美景。記者劉明岩／攝影
彰化縣「埤頭鄉木棉花賞花趣暨親子健行活動」今天登場，吸引大批民眾欣賞木棉花開美景。記者劉明岩／攝影

彰化縣「竹塘鄉水神傳說木棉花季活動」今天登場，橙橙木棉花映照在稻田，另有一番美感。記者劉明岩／攝影
彰化縣「竹塘鄉水神傳說木棉花季活動」今天登場，橙橙木棉花映照在稻田，另有一番美感。記者劉明岩／攝影

彰化縣「竹塘鄉水神傳說木棉花季活動」今天登場，橙橙木棉花映照在稻田，另有一番美感。記者劉明岩／攝影
彰化縣「竹塘鄉水神傳說木棉花季活動」今天登場，橙橙木棉花映照在稻田，另有一番美感。記者劉明岩／攝影

謝衣鳯 木棉花 洪榮章

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