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不只焚化爐解方 温世政提雞尾酒療法解決南投垃圾處理難題

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統和民進黨南投縣長參選人温世政（左）對南投垃圾處理，相繼提出雞尾酒療法 。圖／本報資料照片
賴清德總統和民進黨南投縣長參選人温世政（左）對南投垃圾處理，相繼提出雞尾酒療法 。圖／本報資料照片

南投縣政府興建垃圾焚化爐遭環團和自救會抗議，民進黨南投縣長參選人温世政在臉書發文，對垃圾處理提出「雞尾酒療法」概念，主張以多元手段整合施策，而非依賴單一解方，強調垃圾問題如同慢性病，需透過系統性調理，才能逐步改善長期累積的環境壓力。

温世政指出，南投長期仰賴垃圾外運或單一處理方式，僅是暫時緩解壓力，未能處理根本問題，如同醫療上僅止痛卻未治本。他並提及，包含賴清德總統在內，醫界對於複雜疾病多採「雞尾酒療法」，透過多重機制協同處理，才能有效控制病情，這樣的概念亦適用於垃圾治理。

温世政認為，南投問題關鍵不在是否興建焚化爐，而是整體處理鏈出現斷裂，需透過「精準治理」重建系統。他提出四大方向，包括源頭減量、區域合作、發展固體再生燃料（SRF）及機械生物處理（MBT）等措施。

在源頭減量方面，他強調須透過政策與制度誘因，降低垃圾產生量，作為最根本解方；區域合作則應制度化外運機制，確保在地處理量能不足時，仍能維持運作穩定。對於SRF，他認為可作為資源循環手段，但須嚴格控管品質與污染風險；MBT則可降低垃圾體積並提高穩定性，但效果仰賴前端分類落實，不能視為萬靈丹。

温世政強調，垃圾治理不應侷限於單一設施思維，任何處理方式皆伴隨風險與條件限制，關鍵在於整體政策的整合與執行。他呼籲，南投應從「清理垃圾」思維，轉向建立長期、穩定且具韌性的環境治理體系，才能真正解決問題。

他表示，未來將以循環經濟與永續發展為核心，推動多元治理策略，盼逐步改善南投環境品質，讓地方發展與生態保護取得平衡。

温世政提出雞尾酒療法概念，解決南投縣垃圾處理問題 。圖／翻攝温世政臉書
温世政提出雞尾酒療法概念，解決南投縣垃圾處理問題 。圖／翻攝温世政臉書

南投 南投縣 焚化爐

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