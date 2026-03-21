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彰化花壇送幸福 擬普發6000元現金

聯合報／ 記者劉明岩林敬家江良誠／連線報導

彰化縣花壇鄉擬普發振興經濟禮金引發關注，鄉公所初步規畫每人六千元、以目前四萬二千多人計算，總經費近二億五千萬元。不過，相關措施仍須先修訂自治條例，並送鄉代會審議通過後，才可正式發放。

花壇鄉代會日前通過臨時動議案，建議每名鄉民發放一萬元現金，強調在景氣低迷之際，希望藉由普發現金來促進地方經濟、照顧鄉民福祉。

花壇鄉公所則表示，已綜合評估財政狀況、年度預算規模以及行政可行性，認為以六千元較為適當。

彰化縣民政處長劉玉平指出，目前全縣二十六個鄉鎮市尚無普發現金先例，只要花壇鄉財源許可、符合法令規定，「並無不可」，但須依法完成相關程序。

由於鄉代會主席沈文盛將參選下屆鄉長，提案引發外界質疑。

民進黨提名的鄉長參選人葉繼元表示，若鄉庫有盈餘且不影響財政，發放振興禮金「當然可行」，前提是不能摻雜個人選舉考量，否則容易引發爭議。

沈文盛強調，該案為全體鄉民代表一致通過，主要是考量當前經濟景氣不佳、民眾生活壓力沉重，另外加上公所稅收增加、財政出現盈餘，「還稅於民」理所當然，與個人的參選無關。

相較之下，南投縣集集鎮則已確定發放慰助金。鎮公所將於四月十一日普發每位鎮民六百元，約九千八百八十二人受惠，總金額約五百九十三萬元。

集集鎮長吳大村表示，金額雖然不高，但希望能夠以最直接方式，讓民眾感受到地方的關懷。

集集鎮公所指出，去年受丹娜絲風災及國際經濟變動影響，地方產業與民生承受壓力，公所與鎮民代表會因此通過相關自治條例，並且以歲計賸餘及砂石清淤收入作為財源，採普發方式回饋鎮民。

普發現金

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