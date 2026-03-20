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彰化婦遭3犬咬百處傷口 家屬籲重視遊蕩犬問題
彰化縣埤頭鄉陳姓老婦於田間農作時，遭3隻狗咬傷，全身多達百處傷口，目前住院治療；彰化縣動物防疫所表示，將釐清犬隻飼主及管理情況，並加強相關措施降低遊蕩犬隻風險。
老婦今天接受媒體訪問表示，11日在田裡工作，有3隻狗突然衝出咬她，四肢與背部都被咬傷，衣服也被咬破，因四周沒人，她喊救命沒用，覺得好痛苦。
最後狗群離去，老婦才忍痛牽著腳踏車返家向鄰居求助，送醫治療。家屬說，阿嬤出事前一天才有人被狗咬，希望飼主要善盡管理責任，也建議政府應重視流浪犬遊蕩問題。
醫師表示，老婦全身多達百處傷口，且傷口內都是沙，雖然已清洗及縫合，但仍化膿，後續須持續治療。
動防所指出，將持續與警察單位保持聯繫並提供必要協助，辦理監視器調閱及現場訪查作業，並釐清犬隻實際飼主及管理情形。另外，針對該案發地點，已規劃加強巡查、捕捉等措施，以降低遊蕩犬隻風險。
動防所表示，犬隻傷人事件多與飼主管理不當有關，依動物保護法規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上者伴同；攻擊性寵物應由成年人伴同並採取妥善防護措施，違反規定者最高可處新台幣15萬元罰鍰；民眾發現具攻擊性或疑似危險犬隻，請通報1959動物保護專線處理。
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