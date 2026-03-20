快訊

川普沒耐心了？考慮占領哈格島逼伊朗開放荷莫茲海峽 關鍵時程曝光

5歲女童割扁桃腺後口鼻噴血亡 母淚控醫院隱瞞「切斷動脈」

中東戰火衝擊 油價凍漲若逾臨界值怎麼辦？卓榮泰提3解方

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化婦遭3犬咬百處傷口 家屬籲重視遊蕩犬問題

中央社／ 彰化20日電

彰化縣埤頭鄉陳姓老婦於田間農作時，遭3隻狗咬傷，全身多達百處傷口，目前住院治療；彰化縣動物防疫所表示，將釐清犬隻飼主及管理情況，並加強相關措施降低遊蕩犬隻風險。

老婦今天接受媒體訪問表示，11日在田裡工作，有3隻狗突然衝出咬她，四肢與背部都被咬傷，衣服也被咬破，因四周沒人，她喊救命沒用，覺得好痛苦。

最後狗群離去，老婦才忍痛牽著腳踏車返家向鄰居求助，送醫治療。家屬說，阿嬤出事前一天才有人被狗咬，希望飼主要善盡管理責任，也建議政府應重視流浪犬遊蕩問題。

醫師表示，老婦全身多達百處傷口，且傷口內都是沙，雖然已清洗及縫合，但仍化膿，後續須持續治療。

動防所指出，將持續與警察單位保持聯繫並提供必要協助，辦理監視器調閱及現場訪查作業，並釐清犬隻實際飼主及管理情形。另外，針對該案發地點，已規劃加強巡查、捕捉等措施，以降低遊蕩犬隻風險。

動防所表示，犬隻傷人事件多與飼主管理不當有關，依動物保護法規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上者伴同；攻擊性寵物應由成年人伴同並採取妥善防護措施，違反規定者最高可處新台幣15萬元罰鍰；民眾發現具攻擊性或疑似危險犬隻，請通報1959動物保護專線處理。

老婦

延伸閱讀

寵物10大健康異常徵兆 小心牠正在焦慮求救

彰化狗屍案送驗待確認身分 檢指揮偵辦

好心代收包裹出事！鄰居比特犬撲出把老婦咬到滿臉血 丈夫揭心寒內情

狂犬病山區擴散 嘉義、屏東籲加強疫苗施打

相關新聞

警察繁重、消防危險加成同步實施 彰化縣年增1億3千多萬經費

行政院修訂「警察人員警勤加給表」，鬆綁過去僅限六都警察才能領取的「繁重加成」，開放其餘13個縣市發放並自3月1日生效，彰化縣每年將增加1億756萬元經費，其實消防人員也比照，估計彰化縣每年增加近3千萬元，消防局表示，將依消防署危險職務分級表研議級別討論後，將簽報縣長核定

真幸福！彰化花壇鄉擬發每人6千元禮金 4.2萬鄉民共發放2.5億

彰化縣花壇鄉公所昨天同意鄉代會提案建議，擬發放全體4萬多名鄉民每人振興經濟禮金6千元，預定發放近2億5千萬元。不過仍須先行修訂振興經濟禮金自治條例後，送鄉代會審議通過才發放。民進黨提名的花壇鄉長參選人葉繼元表示，如果鄉庫有盈餘不影響財政，他不反對，但不能有個人選舉考量。

台中北屯這家福德祠「頭牙」 1800顆壽桃、金元寶 求財人潮秒殺搶光

台中市北屯區和平里福德祠今舉行「頭牙」慶典，現場準備歷年最多1800顆壽桃及發財水等各式結緣品，吸引大批民眾祈福求財，很快被索取一空。和平里長參選人張又仁偕同可愛的土地公寶寶現身發送金元寶，盼能為社區注入新的活力，讓年輕一代感受到土地公文化的親和力。

鹿港龍王祭擲筊定6月7日登場 雙龍會首現為50周年暖身

「鹿港慶端陽」名列全國十大節慶之一，今年系列活動龍王祭今在鹿港龍山寺舉行擲筊儀式，彰化縣長王惠美向觀世音菩薩與龍王尊神請示活動日期，連獲4個聖筊，擇定國曆6月7日（農曆4月22日）舉辦龍王祭及龍舟下水典禮，為年度端午盛事揭開序幕。

沙鹿賞櫻別撲空！吉野櫻因乾旱延後綻放 4月1日春假相約公園見

台中市沙鹿區今年櫻花季花期不順，沙鹿區公所宣布因花況不如預期，已宣布延後至4月1日春假時登場，讓民眾仍有機會一睹吉野櫻風采，除現有的櫻花樹外，由國際獅子會300C2區主辦的「沙鹿區立公園植樹計畫」已於今年2月下旬執行，目前已在區立公園南側及游泳池旁空地新植30株吉野櫻。

今天頭牙…土地公愛吃麻糬會「黏財」彰化麻糬名店大排長龍

今天農曆2月2日是「龍抬頭 」，是民間習俗土地公生日，也稱「頭牙」，相傳土地公喜歡吃麻糬， 鬍鬚常會黏麻糬，意謂會「黏財」，很多信眾都會準備麻糬供奉，彰化市有3家知名的麻糬名店，從昨天到今天都湧來買麻糬民眾，隊伍長達1、200公尺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。