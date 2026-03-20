台中寺遺構遭拆惹議 市府：完整性不足未達文資標準

台中市去年意外發現日治時期「護國山台中寺」遺構，中市府經文資審議不指定為古蹟後突遭拆除引發關注。市府今天表示，整體保存完整性與代表性相對不足，未達文資指定登錄標準。

台中市中區一處鐵皮屋在去年6月拆除時，發現疑似古老建物，經調查判定為「護國山台中寺靈塔」（納骨塔），引發外界關注。台中市政府經文資審議後不指定為古蹟，昨天被文史工作者及民進黨台中市議員黃守達、江肇國發現，現場已遭拆除，質疑市府處理文資態度草率。

台中市政府文化局發布新聞稿說明，市府充分理解市民對文化資產保存的重視，第一時間即依文資法啟動暫定古蹟程序，並提送文資審議會審查，於專業機制下進行審慎評估。

文化局表示，經審議委員綜合評估，台中寺本堂主體早於民國71年（1982年）即已拆除，現存為後期附屬建物，「靈塔（納骨塔）」主要用以收納先人遺骨，且重要構件如入口唐博風、屋頂相輪寶珠、骨甕等多已佚失，整體保存完整性與代表性相對不足，未達古蹟、歷史建築或紀念建築指定登錄標準，經審議會決議不予指定登錄。

文化局指出，台中寺創設於明治35年（1902年），主體建物已不復存在，現存靈塔（納骨塔）為後續興建的附屬設施。市府強調，相關審議是依據專業判斷與法定程序進行，在未達文資指定登錄標準情形下，將依法兼顧文化保存與私有財產權益。

文化局補充，此案已依調查建議完成紀錄保存作業，包括建物測繪與歷史資料整理，並將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移置大里菸葉廠妥善保存，作為台中寺歷史發展的重要見證。