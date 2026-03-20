快訊

聯手掐住全球航運咽喉？葉門「青年運動」助拳伊朗 傳鎖定紅海曼德海峽

美超微涉走私！吹風機取下標籤改貼 美揭洗產地晶片赴陸手法

聽新聞
0:00 / 0:00

台中寺遺構遭拆惹議 市府：完整性不足未達文資標準

中央社／ 台中20日電
台中市2025年間意外發現日治時期「護國山台中寺」遺構，中市府經文資審議後不指定為古蹟。 中央社
台中市2025年間意外發現日治時期「護國山台中寺」遺構，中市府經文資審議後不指定為古蹟。 中央社

台中市去年意外發現日治時期「護國山台中寺」遺構，中市府經文資審議不指定為古蹟後突遭拆除引發關注。市府今天表示，整體保存完整性與代表性相對不足，未達文資指定登錄標準。

台中市中區一處鐵皮屋在去年6月拆除時，發現疑似古老建物，經調查判定為「護國山台中寺靈塔」（納骨塔），引發外界關注。台中市政府經文資審議後不指定為古蹟，昨天被文史工作者及民進黨台中市議員黃守達、江肇國發現，現場已遭拆除，質疑市府處理文資態度草率。

台中市政府文化局發布新聞稿說明，市府充分理解市民對文化資產保存的重視，第一時間即依文資法啟動暫定古蹟程序，並提送文資審議會審查，於專業機制下進行審慎評估。

文化局表示，經審議委員綜合評估，台中寺本堂主體早於民國71年（1982年）即已拆除，現存為後期附屬建物，「靈塔（納骨塔）」主要用以收納先人遺骨，且重要構件如入口唐博風、屋頂相輪寶珠、骨甕等多已佚失，整體保存完整性與代表性相對不足，未達古蹟、歷史建築或紀念建築指定登錄標準，經審議會決議不予指定登錄。

文化局指出，台中寺創設於明治35年（1902年），主體建物已不復存在，現存靈塔（納骨塔）為後續興建的附屬設施。市府強調，相關審議是依據專業判斷與法定程序進行，在未達文資指定登錄標準情形下，將依法兼顧文化保存與私有財產權益。

文化局補充，此案已依調查建議完成紀錄保存作業，包括建物測繪與歷史資料整理，並將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移置大里菸葉廠妥善保存，作為台中寺歷史發展的重要見證。

江肇國 文化資產 日治時期

延伸閱讀

未共構 捷運綠線台南車站擬地下道通台鐵

協和電廠建四接須拆「基隆三柱香」 申請歷史建築

日治時期「台中寺遺構」突遭拆光 市府：尊重私有權人權益

影／協和電廠改建四接「基隆三柱香」將拆 逾50年3煙囪被提報歷史建築

相關新聞

真幸福！彰化花壇鄉擬發每人6千元禮金 4.2萬鄉民共發放2.5億

彰化縣花壇鄉公所昨天同意鄉代會提案建議，擬發放全體4萬多名鄉民每人振興經濟禮金6千元，預定發放近2億5千萬元。不過仍須先行修訂振興經濟禮金自治條例後，送鄉代會審議通過才發放。民進黨提名的花壇鄉長參選人葉繼元表示，如果鄉庫有盈餘不影響財政，他不反對，但不能有個人選舉考量。

台中北屯這家福德祠「頭牙」 1800顆壽桃、金元寶 求財人潮秒殺搶光

台中市北屯區和平里福德祠今舉行「頭牙」慶典，現場準備歷年最多1800顆壽桃及發財水等各式結緣品，吸引大批民眾祈福求財，很快被索取一空。和平里長參選人張又仁偕同可愛的土地公寶寶現身發送金元寶，盼能為社區注入新的活力，讓年輕一代感受到土地公文化的親和力。

警察繁重、消防危險加成同步實施 彰化縣年增1億3千多萬經費

行政院修訂「警察人員警勤加給表」，鬆綁過去僅限六都警察才能領取的「繁重加成」，開放其餘13個縣市發放並自3月1日生效，彰化縣每年將增加1億756萬元經費，其實消防人員也比照，估計彰化縣每年增加近3千萬元，消防局表示，將依消防署危險職務分級表研議級別討論後，將簽報縣長核定

鹿港龍王祭擲筊定6月7日登場 雙龍會首現為50周年暖身

「鹿港慶端陽」名列全國十大節慶之一，今年系列活動龍王祭今在鹿港龍山寺舉行擲筊儀式，彰化縣長王惠美向觀世音菩薩與龍王尊神請示活動日期，連獲4個聖筊，擇定國曆6月7日（農曆4月22日）舉辦龍王祭及龍舟下水典禮，為年度端午盛事揭開序幕。

沙鹿賞櫻別撲空！吉野櫻因乾旱延後綻放 4月1日春假相約公園見

台中市沙鹿區今年櫻花季花期不順，沙鹿區公所宣布因花況不如預期，已宣布延後至4月1日春假時登場，讓民眾仍有機會一睹吉野櫻風采，除現有的櫻花樹外，由國際獅子會300C2區主辦的「沙鹿區立公園植樹計畫」已於今年2月下旬執行，目前已在區立公園南側及游泳池旁空地新植30株吉野櫻。

今天頭牙…土地公愛吃麻糬會「黏財」彰化麻糬名店大排長龍

今天農曆2月2日是「龍抬頭 」，是民間習俗土地公生日，也稱「頭牙」，相傳土地公喜歡吃麻糬， 鬍鬚常會黏麻糬，意謂會「黏財」，很多信眾都會準備麻糬供奉，彰化市有3家知名的麻糬名店，從昨天到今天都湧來買麻糬民眾，隊伍長達1、200公尺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。