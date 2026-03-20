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警察繁重、消防危險加成同步實施 彰化縣年增1億3千多萬經費

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
縣議員劉淑芳今天在縣議會質詢時，肯定行政院增加警察繁重勤及消防人員危險職務加給的措施。記者劉明岩／攝影
縣議員劉淑芳今天在縣議會質詢時，肯定行政院增加警察繁重勤及消防人員危險職務加給的措施。記者劉明岩／攝影

行政院修訂「警察人員警勤加給表」，鬆綁過去僅限六都警察才能領取的「繁重加成」，開放其餘13個縣市發放並自3月1日生效，彰化縣每年將增加1億756萬元經費，其實消防人員也比照，估計彰化縣每年增加近3千萬元，消防局表示，將依消防署危險職務分級表研議級別討論後，將簽報縣長核定

縣議員劉淑芳是警察眷屬，她今天在縣議會表示，她早在數年前，就提出反映，因為基層警察工作多如牛毛，從過去的查戶口到現在的查槍械不一而足，尤其現今民粹當道更是難為，以微薄的加給及外勤侓貼，勢必無法吸引更多人投入警察行列，消防人員也是如此，後來在縣長王惠美支持下，提高勤務繁重加給，如今行政院再修訂「警察人員警勤加給表」，令人欣慰。

劉淑芳說， 警察局依各單位勤務繁重程度進行分級，將加成數分為「4成」、「3成5」、「3成」3級，每人每月最多增加3880元，同時提高刑事警察「刑事加成」，由原本6成調整為8成，每人多增加1940元。繁重加成預估年所需經費約為1億64萬元，刑事加成預估年需增加691萬元，合計年所需增加經費1億756萬元。

至於消防人員部分，也比照警察人員「繁重加成」，本島各縣市消防局原先無加成規定，調增為最高加4成，每月最多增加3880元，並追溯自3月1日。消防局表示，目前依消防署危險職務分級表研議級別討論後，將簽陳縣長核定。

王惠美 消防人員 警察

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