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台中國際會展中心23日開幕典禮 具承接大展量能

中央社／ 台中20日電

台中市政府今天說，正在試營運的台中國際會展中心具承接大型展覽與專業會議完整量能，23日將辦開幕典禮，在台中市長盧秀燕任內積極推動下，帶領台中全面邁向國際會展城市。

根據中市府新聞稿，中市府經濟發展局表示，開幕後首展是睽違8年號召業者盛大返鄉而辦的「TMTS2026台灣國際工具機展」，將串聯展覽、會議與產業交流，全面提升中台灣在國際會展版圖中能見度。

經發局說，台中國際會展中心採展覽館、會議中心雙核心設計，可容納約1萬2600人，展覽館配合中部產業重型機具展示需求，具備高載重地坪、挑高空間及直上4樓布展車道，室內、外可提供2360個攤位。

會議中心部分，支援近5000席國際會議及大型宴會需求，是台灣首座鑽石級綠建築，整體設施符合國際標準。

經發局說，會展中心試營運後有多項指標性展覽，包括「台灣國際五金工具博覽會」、「台中工具機暨智慧製造展」與「百工百業博覽會」等，締造到訪超過40萬人次、商機超越新台幣15億元成果。

盧秀燕 台中

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