真幸福！彰化花壇鄉擬發每人6千元禮金 4.2萬鄉民共發放2.5億

彰化縣花壇鄉公所昨天同意鄉代會提案建議，擬發放全體4萬多名鄉民每人振興經濟禮金6千元，預定發放近2億5千萬元。不過仍須先行修訂振興經濟禮金自治條例後，送鄉代會審議通過才發放。民進黨提名的花壇鄉長參選人葉繼元表示，如果鄉庫有盈餘不影響財政，他不反對，但不能有個人選舉考量。

花壇鄉代會臨時會日前全體通過鄉代臨時動議案，建議鄉公所發放振興經濟禮金每人1萬元給全體鄉民，以促進地方發展並落實照顧鄉民福祉。

鄉公所回覆表示，經審酌花壇鄉整體財政狀況、年度預算規模及相關行政行政作業可行後，擬規畫辦理振興經濟金發放作業，並研擬以每人發放6千元為原則。如果以花壇鄉目前4萬2千多名人口計算，發放金額將接近2億5千萬元。

彰化縣政府民政處劉玉平說，目前全體26個鄉鎮市尚無此例，花壇鄉公所只要財源許可，且符合法令規定，並無不可。

由於鄉代會主席沈文盛將參選下屆鄉長，鄉代會臨時會通過臨時動議提案發給全體鄉民振興經濟禮金，未免敏感。

民進黨提名的鄉長參選人葉繼元表示，當發生重大疫情、災害，如果在鄉庫有盈餘、不影響財政前提下，發放振興經濟禮金當然可行，但不能有個人選舉考量。

沈文盛表示，這是全體鄉民代表通過的提案，主要考量到目前經濟景氣差，民眾日子不好過，既然公所稅負增加，財政有盈餘，自當發稅於民 ，與他個人選鄉長無關。