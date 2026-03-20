台中北屯這家福德祠「頭牙」 1800顆壽桃、金元寶 求財人潮秒殺搶光

台中市北屯區和平里福德祠今舉行「頭牙」慶典，現場準備歷年最多1800顆壽桃及發財水等各式結緣品，吸引大批民眾祈福求財，很快被索取一空。和平里長參選人張又仁偕同可愛的土地公寶寶現身發送金元寶，盼能為社區注入新的活力，讓年輕一代感受到土地公文化的親和力。

張又仁說，和平里福德祠自昭和13年（西元1938年）創立以來，走過87個寒暑，是地方上極具指標性的信仰中心，見證和平里從農村社會走向現代都市，承載了數代里民的情感與記憶。

和平里福德祠主委蔡安偕同張又仁、市議員賴順仁議員服務處主任賴建道，以及委員會幹部們共同發放1800顆壽桃等各項結緣品，很快就被索取一空。

蔡安說，廟方今年準備歷年最多、代表平安長壽的1800顆壽桃，以及「發財水」祝福信眾財源滾滾，更限量發送象徵「圈住」平安健康幸福的「五色線如意手環髮圈」。

張又仁指出，他是在地里民，每年都來參拜，今天特地帶領土地公寶寶來發送金元寶，盼為社區注入新的活力，讓年輕一代感受到土地公文化的親和力，也在俗稱「龍抬頭」的頭牙日，祈願所有和平里民今年都能財氣與福氣滿盈。

和平里福德祠總幹事曾枝德表示，希望透過這些結緣品，讓土地公的守護能長伴信眾身邊，祈福每位信眾都能度過平安豐收的一年。