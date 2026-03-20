鹿港龍王祭擲筊定6月7日登場 雙龍會首現為50周年暖身

台中市沙鹿區今年櫻花季花期不順，沙鹿區公所宣布因花況不如預期，已宣布延後至4月1日春假時登場，讓民眾仍有機會一睹吉野櫻風采，除現有的櫻花樹外，由國際獅子會300C2區主辦的「沙鹿區立公園植樹計畫」已於今年2月下旬執行，目前已在區立公園南側及游泳池旁空地新植30株吉野櫻。

2026-03-20 12:26