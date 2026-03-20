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鹿港龍王祭擲筊定6月7日登場 雙龍會首現為50周年暖身
「鹿港慶端陽」名列全國十大節慶之一，今年系列活動龍王祭今在鹿港龍山寺舉行擲筊儀式，彰化縣長王惠美向觀世音菩薩與龍王尊神請示活動日期，連獲4個聖筊，擇定國曆6月7日（農曆4月22日）舉辦龍王祭及龍舟下水典禮，為年度端午盛事揭開序幕。
王惠美表示，龍王祭今年邁入第49年，明年將迎來50周年，縣府提前暖身，特別邀請麥寮拱範宮龍王尊神首度出巡至鹿港，與在地龍王共同參與祭典繞境，形成難得一見的「雙龍會」，為活動加持祈福。
她指出，龍王祭為鹿港重要傳統民俗，透過請示、繞境、點睛與龍舟下水等儀式，祈求風調雨順與水域平安，並串聯後續端午節系列活動。今年除龍舟競賽外，也規畫小鎮光影藝術節、魯班公宴及多項觀光體驗。
彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚表示，拱範宮龍王尊神過去未曾遠行，此次首度出巡別具意義；此外，龍舟競賽將於3月30日開放報名，歡迎各地隊伍參與。鹿港鎮長許志宏指出，龍王祭確定日期後，公所主辦的「夏鬧端陽」系列活動也將同步展開，帶動地方觀光人潮。
縣府文化局說明，鹿港龍山寺龍王尊神由匠師郭天來於1966年重塑，其龍角以真實鹿角製成，具在地特色。自1978年起，鹿港每年於端午前依古禮舉辦龍王祭，迎請龍王出巡，並會同鹿港天后宮水仙尊王護持賽事，進行開光點睛與龍舟繞江祈福等科儀。
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