沙鹿賞櫻別撲空！吉野櫻因乾旱延後綻放 4月1日春假相約公園見

台中市沙鹿區今年櫻花季花期不順，沙鹿區公所宣布因花況不如預期，已宣布延後至4月1日春假時登場，讓民眾仍有機會一睹吉野櫻風采，除現有的櫻花樹外，由國際獅子會300C2區主辦的「沙鹿區立公園植樹計畫」已於今年2月下旬執行，目前已在區立公園南側及游泳池旁空地新植30株吉野櫻。

位於公明里忠貞路樂群新莊旁的吉野櫻，去年同期已盛開滿枝，今年因氣候因素花況欠佳，逾半數花苞遲遲未開，令不少期盼賞櫻的民眾感到失望，沙鹿區公所今日表示，若下星期開花率仍未明顯提升，將再行評估研議，活動能否如期舉辦仍存在變數。

建設局養工處總工程司蔡孟奇表示，30棵櫻花樹種植於沙鹿鎮立公園，希望未來櫻花能持續健康成長，提供市民多一個休憩的地點，針對櫻花後續若有需要養護改善之處地方，局處也將與區公所及獅子會討論加強優化。

沙鹿區公所研判，今年花況不佳主要肇因於氣候不穩定。長期乾旱、水氣不足，加上冷熱交替頻繁，種種因素共同影響了吉野櫻的開花狀況；沙鹿區長劉素幸本周已親赴現場勘查了解花況，希望在明年3、4月可以看見漂亮的櫻花林，帶給市民不同的景觀，也期待5、10年後的風貌。

沙鹿區公所前的吉野櫻並非官方單獨維護，而是由公明里里長蔡水松帶領社區居民，並結合周邊企業的支持，多年來共同栽植與養護；再加上國際獅子會300C2區的捐贈，分別在區立公園南側及游泳池旁空地新植30株吉野櫻，樹徑達7至8公分，所有植栽活動結束後悉數捐贈予台中市政府建設局，持續為沙鹿的綠化與賞櫻環境奠定基礎。

在社區及團體捐贈近百株吉野櫻下，沙鹿區公所宣布因花況不如預期，已宣布櫻花季延後至4月1日春假時登場。記者黑中亮／攝影