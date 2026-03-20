今天頭牙…土地公愛吃麻糬會「黏財」彰化麻糬名店大排長龍

今天農曆2月2日是「龍抬頭 」，是民間習俗土地公生日，也稱「頭牙」，相傳土地公喜歡吃麻糬， 鬍鬚常會黏麻糬，意謂會「黏財」，很多信眾都會準備麻糬供奉，彰化市有3家知名的麻糬名店，從昨天到今天都湧來買麻糬民眾，隊伍長達1、200公尺。

彰化市有3家知名的麻糬店家,，包括民生路的大元餅行、辭修路的玉華珍餅及民族一街的玉玲瓏名產麻糬，都各自有顧客群，除了「頭牙」以外，由於麻糬黏黏甜甜，每年七夕情人節拜「七娘媽」，以及冬至以麻糬代替湯圓風氣漸盛，都生意興隆。

為什麼「頭牙」要用麻糬拜土地公？「大元餅行」許姓業者說，拜土地公是一般是為了求財，相傳土地公愛吃甜食，尤其是麻糬，吃到鬍鬚常會黏麻糬，被意會是「黏財」，因此用麻糬拜土地公，即會財源滾滾。

今天是「頭牙」土地公生日，但昨天就有很多民眾排隊提前買麻糬，有的則今天去買，也比較新鮮。位在彰化城隍廟旁，創設50多年歷史的「大元餅行」，店裡比平時準備更多餡料，並加派人手製作麻糬，仍供應需求。

大元餅行一早8點半開門，就有大批顧客排隊買麻糬，甚至有人一口氣買了200盒，讓排隊民眾等到十分無奈，隊伍從店門排到民生路再接到中華路，估計排了約200公尺。

今天農曆2月2日是民間習俗土地公生日，也稱「頭牙」，相傳土地公喜歡吃麻糬， 鬍鬚常會黏麻糬，意謂會「黏財」，彰化市排隊名店大元餅行從昨天到今天都湧來買麻糬民眾，隊伍長達1、200公尺。記者劉明岩／攝影

今天農曆2月2日是民間習俗土地公生日，也稱「頭牙」，相傳土地公喜歡吃麻糬， 鬍鬚常會黏麻糬，意謂會「黏財」，彰化市排隊名店大元餅行從昨天到今天都湧來買麻糬民眾。記者劉明岩／攝影

今天農曆2月2日是民間習俗土地公生日，也稱「頭牙」，相傳土地公喜歡吃麻糬， 鬍鬚常會黏麻糬，意謂會「黏財」，彰化市排隊名店大元餅行為因應需求，增加配料及加派人手。記者劉明岩／攝影

今天農曆2月2日是民間習俗土地公生日，也稱「頭牙」，相傳土地公喜歡吃麻糬， 鬍鬚常會黏麻糬，意謂會「黏財」，彰化市排隊名店大元餅行從昨天到今天都湧來買麻糬民眾，隊伍長達1、200公尺。記者劉明岩／攝影