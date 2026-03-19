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彰化市長提名 藍2人相爭選情添變

聯合報／ 記者劉明岩江良誠／連線報導

彰化市長職務連續十七年都屬民進黨執政，綠營已提名縣議員黃柏瑜出馬，國民黨出現縣議員温芝樺與市代會主席陳文賓競爭局面，藍營憂心分裂。南投縣竹山鎮長陳東睦將卸任，藍營已提名縣議員蔡孟娥出馬，民進黨南投縣黨部尋覓多時，拍板由鎮代會主席林賜學，以無黨籍報備參選。

民進黨在彰化市已提名縣議員黃柏瑜，展現整合態勢，盼延續綠營在當地長達十七年的執政優勢。

國民黨內部整合出現變數，原本僅陳文賓表態參選，並在投入選戰前由無黨籍轉為加入國民黨，地方普遍預期藍綠對決局面，不料温芝樺宣布參選，使選情再添變數。

温芝樺出身政治世家，她的父親温國銘與伯父陳杰都曾任彰化市長，家族在地方經營深厚。她表示，將透過初選機制爭取市民認同。陳文賓則強調從政經驗豐富、熟悉基層民意，表態「參選到底」，認為自己是最適合人選。

國民黨彰化縣黨部本月二十三至二十五日受理登記，若兩人協調未果，將辦初選決定提名人選。雙方皆表態參選，也不希望分裂，但藍營內部仍憂心重演過去多次「分裂參選」的情況。彰化市過去四屆市長選舉，皆因藍營分裂，最終由綠營邱建富與林世賢勝出。

黃柏瑜表示，無論藍營推出幾組人馬，他都視為一對一政黨對決來應戰，持續深耕基層並提出政見，延續民進黨施政成果。

南投方面竹山鎮長布局，鎮民代表會主席林賜學決定以無黨籍身分參選，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，考量地方選民結構，黨部同意林採無黨籍報備參選，有助爭取更廣泛支持。

地方分析，林賜學長期深耕基層，並在代表會期間支持鎮政推動，以無黨籍參選，有助於淡化政黨的對立。未來將與國民黨參選人蔡孟娥正面對決，選戰態勢逐漸明朗。

另埔里鎮長布局也同步升溫，地方盛傳前縣議員葉仁創呼聲高，黨內預估月底前可望定案。

邱建富 陳東睦 彰化 國民黨 民進黨

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