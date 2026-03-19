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弘道不老騎士環島 有人戰勝癌症、有人要為摯愛圓夢

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
弘道老人福利基金會的「不老騎士」今天從台中啟程，首站休息點到彰化溪湖糖廠，將展開10天機車公益環島旅程。圖／弘道基金會提供
弘道老人福利基金會的「不老騎士」今天從台中啟程，首站休息點到彰化溪湖糖廠，將展開10天機車公益環島旅程。圖／弘道基金會提供

弘道老人福利基金會的「不老騎士為愛千里」今天從台中啟程，20位平均72歲的不老騎士將展開10天機車公益環島旅程，首站休息點到彰化溪湖糖廠，多位不老騎士是戰勝癌症、帶著失去摯愛的傷痛重新啟程，要圓夢、也要為自己再勇敢一次。

不老騎士10天將完成1027公里的環島旅程，他們也是「獨居弱勢長輩餐食計畫」公益大使，要為20萬人次的獨居弱勢長輩們，募集1千萬元的營養餐食與送餐服務經費。

「不老騎士」歐兜邁公益追夢旅程，有長輩因突然罹癌，而提醒自己圓夢要及時，68歲林朝照4年前因胃癌開刀治療，也開始練氣功，林朝照說，開刀後更珍惜人生，而環島，是自己的人生清單，環島圓夢又能助人，可說是實踐不老騎士老助老、一起共好的精神。

79歲的楊慶鎮為了想參加不老騎士，75歲前完成白內障手術，順利考上人生第一張機車駕照，去年還挑戰人生初次半程鐵人三項，讓人難想像的是當年他60歲就退休的原因，竟是身體忙壞了，為了找回健康，退休後才開始立志好好運動，幾年來陸續完成自行車環島、徒步環島、泳渡日月潭、玉山攻頂、騎自行車上武嶺等。

今年全隊最高齡的是84歲詹昭火，最年輕破例不到60歲就參加的是台中的楊繡淳，她因腰椎先天腫瘤影響，需拄拐杖行走，原本4年前做完腰椎腫瘤手術後，丈夫就計畫幫她圓夢環島，買了四輪輔具機車，開始陪她練騎車，要一起騎車環島，沒想到那年底的結婚紀念日晚上，丈夫就突然心肌梗塞走了，隔年的雙人環島之旅成泡影。

但今年楊繡淳鼓起勇氣，報名不老騎士，決定要完成和丈夫的環島夢想，騎著丈夫生前為她準備的四輪輔具機車，她說「我會帶著他的愛，繼續向前走。」

不老騎士團的壯舉，還需堅強志工團隊來陪伴成就，32位志工中最年輕的19歲周昀融說，自己還去學如何修車，很想要透過活動來協助長輩們圓夢，也給自己一個特別的20歲成年禮。23歲的楊宜蓁說，被不老騎士電影深深震撼與感動，原來老了、生理機能退化下，仍有能力去實現夢想。

楊繡淳騎著丈夫生前為她準備的四輪輔具機車，要完成兩人的環島夢。圖／弘道基金會提供
楊繡淳騎著丈夫生前為她準備的四輪輔具機車，要完成兩人的環島夢。圖／弘道基金會提供

鐵人三項 環島 公益大使

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