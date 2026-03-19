日治時期「台中寺遺構」突遭拆光 市府：尊重私有權人權益

台中市去年意外發現日治時期「護國山台中寺」遺構，中市府經文資審議後不指定為古蹟，今天突遭拆除。市府表示，該建物不具文資身分，現為私人產權，市府尊重私有權人權益。

台中中區巷道內1處鐵皮建物去年6月間拆除時，意外發現一棟造型奇特建物，外界認為是日治時期「護國山台中寺」遺構，後來現場又挖出一塊疑為刻有台中寺住持「大野鳳洲」的石塊。

經台中市文化資產處現勘，與產權代理人協調後，對方願配合文資價值調查評估及審議，市府依規啟動暫定古蹟程序，暫定期間6個月。

但經台中市府文資審議委員會評估後，決議不指定為古蹟、不登錄為歷史建築或紀念建築，並將出土的「大野鳳洲和尚之碑」保存。

不料今天「護國山台中寺」遺構突有怪手進場拆除後清運，在地民團「台中文史復興組合」得知後，成員立即到場將日治時期使用的部分TR磚，及建物上方圓型水泥構件攜回保留。

民主進步黨籍台中市議員黃守達告訴中央社記者，他得知護國山台中寺遺構「不指定登錄文資」的決議後，即刻要求市府，若產權人暫無拆除計畫，應積極輔導產權人原地保留，或至少移地保留。他並質疑市府文資的態度草率。

民進黨籍台中市議員江肇國則表示，三週前他建議文資處，應把握時間補足史料，爭取重啟審查的可能，結果今天整座遺構直接被拆光，甚至連文資處都毫無掌握，這樣的文化資產管理，能保護什麼台中文化。

台中市政府文化局今天透過文字稿表示，此案前經台中市文資審議會審議未通過，因此並無文化資產身分。文資處已依文資委員建議採取紀錄保存方式，包含進行調查研究及測繪，並將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠保存。

市府說明，依調查結果，該建物應為日治時期台中寺附屬建築的遺構，後經文化資產審議結果，重要構件多已佚失，不具備文化資產身分，現為私人產權，市府也尊重私有權人權益。