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繼國民運動館 和美鎮斥資7千萬打造4公頃競技級400公尺田徑場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府斥資7千多萬元，在和美鎮和東國小第二校區預定地規畫運動園區，打造競技級400公尺田徑場，今天舉行動土儀式，預計今年底完工。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府斥資7千多萬元，在和美鎮和東國小第二校區預定地規畫運動園區，打造競技級400公尺田徑場，今天舉行動土儀式，預計今年底完工。記者劉明岩／攝影

彰化縣和美鎮人口近9萬人，為改善缺乏大型運動場所現況，彰化縣政府繼預定今年4月開幕的和美國民運動館外，並在和東國小第二校區預定地規畫運動園區，斥資7千多萬元打造競技級400公尺田徑場，預計今年底完工，提升和美鎮運動風氣與實力。

彰化縣長王惠美今天主持和東國小第二校區預定地400公尺田徑場動土典禮時表示，和美鎮人口近9萬人，僅次於彰化市及員林市，但每到鎮運或大型運動賽事時，即缺乏選拔體育選手的訓練場地以及廣闊便利的運動空間，因此，與和美鎮林庚壬鎮長共同規畫打造此一運動園區。

王惠美表示，運動園區總面積規劃超過4公頃，首先打造總經費7630萬的競技級400公尺田徑場，預計今年底完工，另外，和美全民運動館將於今年4月開幕，期待未來讓運動選手能就近有很好的運動訓練場地，也歡迎鄉親踴躍使用提升運動風氣。

和美鎮長林庚壬表示，王和美鎮除此座田徑場外，和美運動館、社會住宅，加上預計年底通車的和美大橋，雖然施工期間難帶來噪音與不便，請鄉親多多包涵，共同期待各項建設陸續完工，屆時和美鎮將脫胎換骨。

彰化縣政府斥資7千多萬元，在和美鎮和東國小第二校區預定地規畫運動園區，打造競技級400公尺田徑場，今天舉行動土儀式，預計今年底完工。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府斥資7千多萬元，在和美鎮和東國小第二校區預定地規畫運動園區，打造競技級400公尺田徑場，今天舉行動土儀式，預計今年底完工。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府斥資7千多萬元，在和美鎮和東國小第二校區預定地規畫運動園區，打造競技級400公尺田徑場，今天舉行動土儀式，預計今年底完工。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府斥資7千多萬元，在和美鎮和東國小第二校區預定地規畫運動園區，打造競技級400公尺田徑場，今天舉行動土儀式，預計今年底完工。記者劉明岩／攝影

社會住宅 彰化縣 運動

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