南投推紅茶聯盟 助在地好茶拓展精品甜點市場

南投縣政府今天舉辦南投精品紅茶新品聯名發布會，集結在地茶農、農村社區經理人、茶飲品牌、精品甜點等業者，盼透過「紅茶聯盟」模式，從產地走向市場並應用成為品牌精品。

農業部農村發展及水土保持署指導，南投縣政府舉辦南投精品紅茶新品聯名發布會，透過跨域合作成果展示，呈現南投紅茶產地整合與應用轉化推動成果，除了讓農民生產成果被更多人看見，也為農村產業提供合作方向，盼有助持續推動產業輔導與市場媒合。

南投縣副縣長王瑞德表示，茶葉是南投最具代表性產業，農業要走得長遠，不能只停在「提供原料」，縣府目標是透過「紅茶聯盟」模式，讓在地好茶進入手搖飲、精品甜點等市場，這次聯名只是開端，盼將此模式延伸至更多產區，提升南投紅茶產業能見度。

南投縣政府農業處表示，以「紅茶聯盟」作為示範概念，整合名間鄉小葉種紅茶與魚池鄉大葉種紅茶等產區特色，結合農村社區經理人輔導能量，呈現紅茶產業由農民生產、製茶工藝到市場應用的合作模式，未來持續支持農民、強化產地、擴大應用。