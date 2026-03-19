家有未滿12歲童可申請幫傭 中市府：配合辦理

彰化縣員林市蜀葵花季已展開，花季活動將到4月19日，不過目前花已爆開逾五成，員林市長賴致富說，今年雖雨水較少，但公所加強人工照顧補充水份，加上天氣熱，蜀葵花花況很好，也提早開花，民眾要把握賞花期；而去年員林大道旁讓人驚豔的黃花風鈴木今年則無花賞。

2026-03-19 14:24