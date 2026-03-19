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家有未滿12歲童可申請幫傭 中市府：配合辦理
行政院今天拍板通過家有未滿12歲孩童可申請外籍幫傭，台中市政府勞工局對此表示，尚待勞動部另行公告後實施，將密切關注勞動部相關規定並配合辦理。
行政院會今天拍板放寬外籍幫傭申請條件，4月13日起，放寬家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費新台幣5000元，另對家有罕兒或是3名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，除就安費降為2000元，申請案也將優先審核。
台中市政府勞工局透過文字稿表示，勞動部為減輕家庭育兒負擔並促進婦女勞動參與，放寬外籍家庭幫傭申請條件，針對育有幼兒或有較高照顧需求的家庭，提供更多元的家務照顧選擇，並與現行托育制度相互補充。
勞工局指出，相關外籍家庭幫傭申請新制相關規定及配套措施，尚待勞動部另行公告後實施，勞工局將密切關注勞動部相關規定並配合辦理。
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