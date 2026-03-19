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監院糾正！中市府前公捷處長性騷案處理有疏失 中市交通局回應了

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市前公捷處長張應當性騷案，監察院認為中市府調查過程中並未保密且事後沒有提供足夠支持，提出糾正案；中市交通局回應，調查過程採取最高規格保密，事後也主動提出扶助。圖／取自台中市府官網
台中市前公捷處長張應當性騷案，監察院認為中市府調查過程中並未保密且事後沒有提供足夠支持，提出糾正案；中市交通局回應，調查過程採取最高規格保密，事後也主動提出扶助。圖／取自台中市府官網

台中市交通局前公捷處長張應當長期騷擾女職員，遭市府記2大過免職，張和交通局長葉昭甫都遭監察院彈劾。監院今天發新聞稿表示，中市府調查張應當性騷案過程中有多項缺失，提出糾正案；交通局回應，調查過程都採取最高規格保密與隔離措施，也主動提供扶助。

張應當2024年9月遭申訴性騷擾，申訴人數多達6人，交通局成立性騷擾申訴處理委員會，認定性騷成立，記2大過免職。監察院今年2月彈劾張應當，同步彈劾張的直屬長官葉昭甫，認為葉收到多名被害人指訴，卻僅口頭提醒，沒有依法通報，未善盡督管職責。

監院今天表示，台中市交通局調查性騷擾事件的過程中，讓被害人在局內公共空間排隊訪談，還把訪談記錄外包給廠商打字，沒有顧及隱私保護；且被害人提出「建議休養3個月」的診斷證明，交通局仍在其病假用完後要求復職，也未主動告知被害人心理諮商等機制，應全面檢討改進。

交通局回應，市府對性騷擾零容忍，案件爆發後已對張應當祭出2大過免職、無法申請退休金、開罰30萬元等最高處分；調查作業都是以密件辦理，調查成員謹守保密義務，訪談中被害人與加害人也完全隔離，並要求相關行政紀錄簽署保密協定。

交通局指出，事件發生後已主動對被害人提出全方位扶助，包含協助使用「市府員工協助方案」，如免費心理諮商、醫療資源扶助、法律扶助等等，並以口頭、LINE、紙本等多管道提供「台中市政府多元化服務資源一覽表」，確保被害人即時得到資源。

交通局也解釋，考量被害人的身心狀況，事件發生後採取寬鬆核假原則，核准了事假、病假與休假，並安排職務代理人，確保請假休養期期間沒有後顧之憂。交通局未來會持續強化內部宣導，建構安全友善的職場環境，避免類似案件再次發生。

監察院 心理諮商 被害人

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