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南投焚化爐爭議延燒 環境部長彭啓明：多元處理、中央把關

中央社／ 台北19日電
環境部部長彭啓明。記者林伯東／攝影
環境部部長彭啓明。記者林伯東／攝影

南投擬於名間鄉興建焚化爐，遭當地居民及環團反對。環境部長彭啓明今天表示，地方垃圾處理應以雞尾酒療法，不只是焚化的單一方法，也要透過源頭減量、再利用等多元方式處理。

待全案送到中央，會嚴格審核把關。

南投縣環保局日前針對名間鄉興建垃圾焚化爐召開會議，反焚化爐自救會成員和員警發生衝突，場面混亂。

彭啓明今天說，很多南投縣民或農民關心焚化爐會不會污染環境或茶葉生長，環境部也有在關注。

彭啓明是在出席「回到未來-想像力驅動綠色轉型」特展開幕記者會，回答媒體聯訪時重申，本案目前是屬於地方環評，還沒有送到中央，因為有一塊是農地，所以未來它會送到區域計畫委員會，屆時不論是環境部或農業部，都會嚴格的審核跟把關。

彭啓明指出，在過去環保署的時代，的確有推動一縣市一焚化爐，現在全台只剩下南投及離島沒有焚化爐；南投的垃圾累積量已經超過32萬噸，原本的老垃圾「就像一個癌症」，日積月累堆在那個地方，不處理也不行。

彭啓明鼓勵南投縣政府新建焚化爐之前可以多做源頭減量，透過「雞尾酒式的療法」，把垃圾分類做得更好、甚至可以再利用，降低垃圾量。環境部的立場是希望南投縣政府能夠跟在地民眾多溝通，得到最好的答案。

此外，彭啓明提到，南投在興建生質能中心，也可以跟別的縣市做一些互惠；有些縣市的垃圾焚燒量能很空，大概只有60%、70%，有些縣市是沒地方燒；希望每個縣市互助、多做一點點。

農業部 環保署 南投 焚化爐 彭啓明

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