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台中漢神洲際購物廣場4月試營運 地方盼規畫轉乘機制避免交通瓶頸

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中漢神洲際購物廣場4月初將視營運，地方建議市府提前規畫外圍動向與轉乘接駁機制，並闢建更多停車場，避免開幕後的交通瓶頸。圖／吳宗學辦公室提供
台中漢神洲際購物廣場4月初將視營運，地方建議市府提前規畫外圍動向與轉乘接駁機制，並闢建更多停車場，避免開幕後的交通瓶頸。圖／吳宗學辦公室提供

台中市北屯區的漢神洲際購物廣場預定4月10日開幕，地方憂心交通瓶頸，市議員陳成添等人今天邀請市府會勘，建議提早規畫外圍轉乘機制、AI智慧交通號誌與活動期間專案交通管理等等，地方里長也認為應盡速開闢台74號快速道路橋下空間，方便民眾停車。

陳成添指出，漢神洲際購物廣場靠近洲際棒球場，總樓地板面積6.6萬坪，未來會有超過500個品牌進駐，屬於大型的百貨購物商場，設有約6600席停車位，4月試營運、年底還會啟用影城，結合十四期重劃區，將成為北台中休閒中心，但也會帶來更高的交通負荷。

北屯市議員擬參選人吳宗學一同會勘，表示北屯區人口超過32萬，交通壓力本就達到臨界點，漢神洲際購物廣場周邊有環中路、崇德路等重要幹道，未來商場營運後若再舉辦多合一活動，如周年慶、棒球賽或演唱會等等，尖峰車流恐讓周邊道路癱瘓。

陳成添與吳宗學建議，市府應針對漢神洲際購物廣場的交通疏導提出3大策略：第一，規畫外圍轉成和接駁機制，大型活動期間設置臨時停車場，避免車流堵在核心區域；第二，導入AI車流監測系統，根據車流量調整號誌秒數，尖峰時段管制特定路口；第三，大型活動時啟動專案交通管理。

在地的四民里長江麗慧、同榮里長王煌照、仁美里長朱清華、四民社區理事長游天機表示，地方大型建設會帶動繁榮，也會使交通更複雜，市府和業者應積極處理；比如購物廣場對面停車塔原本供大樓住戶月租，開幕後中止月租服務，盼74號快速道路橋下閒置空間能盡速開闢，提供停車空間。

交通局表示，已有規畫外圍的交通動線，如汽機車進出口、貨車進出口，業者也提供大眾交通運輸優惠方案，在捷運崇德文心站、松竹站設置免費接駁車，建議民眾多利用市區公車、捷運等方式前往；市府會持續滾動式檢討，避免該地區成為交通瓶頸。

吳宗學說，本次會勘單位包含漢神與午資開發、台中市府交通局、運動局、建設局、警察局，以及北屯區公所和相關里辦公室，未來會持續督促市府落實會勘建議，在4月試營運前完善各項交通設施。

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