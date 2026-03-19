影／台中農改場家政70年開放日 花海 金牌獎蘭花將亮相

台中農業改良場3月21日將舉辦「家政70周年」開放日，除了展示農改場各項研究，包括蘭展中得獎蘭花，還有農業女力論壇，台日韓飯糰大拼台，戶外也有花海賞花區，可說是內行看門道，外行看熱鬧的開放日。

台中農改場場長楊宏瑛表示，今年開放日活動選在春分時節辦理，象徵傳承與新生並進，以「家政70周年」為主題，策劃4大活動區共19項活動，21日也邀請中彰投農會、青農、田媽媽、家政班及技轉廠商共122個攤位，展售多樣化的在地農特產品，讓消費者能夠直接與生產者交流，以實際行動支持國產農產品。

楊宏瑛說，除了家政展，也有許多農改場研究成果展示，更展出今年在蘭展參展得獎作品，台灣蘭展是世界3大蘭展之一，農改場育成品種今年還拿下4獎項，還未命名的新品種跳舞蘭（文心蘭）也讓民眾先睹為快，未來將會技轉給農民種植。

開放日舞台區則安排親子食農DIY體驗，及幸福農村手作，包括製作台日韓不同的飯糰，行銷台灣米食，還有「從花園到染布－花卉槌染」、「從田間到香囊－香包DIY」及飲品DIY」等，讓民眾從產地到餐桌，感受農村飲食文化。

農改場也開放戶外花海讓民眾打卡參觀，包括療育花園草坪親子放電遊樂區，可欣賞高冷地花卉與趣味造景；食農探索區設置6個寓教於樂的互動遊戲，完成集滿戳章即可兌換精美盆栽。

並有「農業女力論壇」，邀請6位農場經營者分享從農歷程與創新經驗，加強交流，展現農村新世代的多元能量。

台中農業改良場將舉辦「家政70周年」開放日，蘭展中得獎蘭花也將亮相。記者林宛諭／攝影

台中農業改良場3月21日將舉辦「家政70周年」開放日，也將展示農改場各項研究。記者林宛諭／攝影