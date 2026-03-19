彰化員林蜀葵花提前盛開 花季登場 休閒農場加碼送券

彰化縣員林市蜀葵花季已展開，花季活動將到4月19日，不過目前花已爆開逾五成，員林市長賴致富說，今年雖雨水較少，但公所加強人工照顧補充水份，加上天氣熱，蜀葵花花況很好，也提早開花，民眾要把握賞花期；而去年員林大道旁讓人驚豔的黃花風鈴木今年則無花賞。

員林市公所今天在南區公園旁的蜀葵花田舉行「員林蜀葵花季，花中巨人大冒險」宣傳會，員林市代理市長賴致富說，員林蜀葵花季至今已舉辦第12年，是彰化縣春天代表活動之一，吸引來自各地的遊客，今年蜀葵花已提早開花，民眾想賞花要快。

而今年還有在地琉璃仙境休閒農場、百果山探索樂園贊助入場券，3月28日開幕當日來賞蜀葵花，2休閒農場還加碼送免費入場券。活動也規劃幸福卡特約店家集章活動，至2家特約商店消費蓋店章，即可兌換2026黃阿瑪紀念幣，數量有限換完為止。

員林蜀葵花季花田總面積達8千平方公尺，有近萬株蜀葵花，超過30種花色一次綻放，蜀葵花最高可達約2公尺以上，因此又稱「一丈紅」或「花中巨人」，今年員林市公所以「花中巨人大冒險」為主題，還有原創角色「小葵」與「蜀來寶」帶領大家在壯麗的蜀葵花海內進行尋寶冒險互動遊戲，完成遊戲的民眾可獲得以「小葵」與「蜀來寶」設計發想的神秘小禮物。

3月28日開幕當天還會邀請「MOMO家族」、「聲林之王」歌手小烏龜鄭可強及兒童劇團「夢想成真魔術劇團」等表演團體。4月19日前每周六日都有演出及親子互動體驗活動，民眾也可多利用「幸福巴士」接駁往返員林車站及花田。

而去年春季在員林市八堡一圳溝皂橋段2百株黃花風鈴木大綻放，引起話題，也吸引人潮賞花，但今年該段黃花風鈴木卻無花可賞，與盛開的蜀葵花形成對比，7年前水利署在八堡一圳進行景觀改善工程，種下黃花風鈴木，去年首度大爆發，但去年又受颱風和連續豪雨影響，疑樹勢受損，今年雨水又少而開不了花。

員林市公所今天在南區公園旁的蜀葵花田舉行「員林蜀葵花季，花中巨人大冒險」宣傳會。記者林宛諭／攝影