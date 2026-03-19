台中機場接駁公車再+1 立委爭取資源便利旅客進出空港

近年台中國際機場航班增，包括星宇航空等多家拓展國際航線，立委何欣純長期關注並爭取中央挹注台中觀光資源，她具體爭取交通部增加台中機場接駁公車，以因應國內外旅客需求。她也成功爭取到交通部觀光署「台灣好行555號台中機場快捷線」20日正式營運。

何欣純表示，台中國際機場為中部最大的國際機場，疫情解封後許多航空公司看好中部民眾出國需求，增開多條新航線，同時也帶動國際旅客直接從中部開始觀光旅遊，也因此機場對外旅運接駁的路線必須提前部署，更於立法院質詢、並實地會勘考察，多次爭取關心接駁公車增設及路線進度。

何欣純指出，經過全力爭取，交通部觀光署編列補助度相關建置費用460萬、及台中機場快捷線營運補貼420萬元。

她提到，該路線途經綠美圖、會展中心、新光/遠百、市政府、以及台中捷運綠線文華高中站的循環巴士路線，並與先前已設置的台中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、台中活力海洋線5條台灣好行路線服務旅客需求。

何欣純說，近年星宇航空等航空公司看到中部地區民眾的旅運需求，投資台中國際機場增開多條航線，也同時向她建議，強化台中國際機場的接駁服務。

何欣純感謝中央大力支持促成，同時提醒，2026年台中國際機場預計旅客人數即將大幅超越疫情前營運水準，台中國際機場未來整體規劃應該提前進行，不管是加速第三航廈的設置，以及結合中部地區航太關聯產業發展，讓台中國際機場成為中部旅運重要核心。