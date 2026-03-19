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小鎮大手筆 集集普發600元不是紓困卻讓鎮民有感

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
集集鎮長吳大村宣布全鎮普發600元現金，減輕民眾生活負擔。圖／集集鎮公所提供
集集鎮長吳大村宣布全鎮普發600元現金，減輕民眾生活負擔。圖／集集鎮公所提供

南投縣集集鎮普發每位鎮民600元現金慰助金，將在4月11日發放，約9882人受惠，總金額約593萬元。鎮長吳大村表示，雖非大額紓困，但希望以最直接方式讓民眾感受到地方關懷。

集集鎮公所表示，集集鎮去年丹娜絲風災受創，加上國際經濟情勢變動影響，鎮民和部分產業承受壓力，公所與鎮民代表會於去年底通過「南投縣集集鎮因應民生重大事件關懷鎮民慰助金發放自治條例」，並運用歲計賸餘及砂石清淤收入作為財源，決定採普發方式回饋鎮民。

鎮長吳大村表示，相關作業已完成制度設計、預算編列及人力整備，將依期程辦理發放，確保符合資格的鎮民都能順利領取。他指出，600元金額雖不高，但希望透過最簡單直接的方式，讓民眾在面對生活壓力時感受到支持。

公所指出，本次發放對象為114年12月31日（含）前設籍集集鎮的鎮民，預估約9882人受惠。發放方式採分流進行，第一階段針對過去已透過農會或郵局領取重陽敬老禮金、且提供帳戶資料的長者，將於4月7日直接匯入既有帳戶，免出門即可領取。

第二階段則於4月11日上午9時至下午4時，在全鎮各里設置11處發放所，辦理實體現金發放，民眾須攜帶通知單、身分證及印章前往領取。若當日未能領取，亦可於4月13日至4月24日上班時間至公所補領。

公所強調，此次普發現金除回應風災與經濟壓力，也延續先前「集集LongStay—移居集集送好禮」活動所帶動的地方凝聚力，盼透過實質措施，讓鎮民共享資源，穩定地方生活。

集集鎮公所普發600元現金，4月11日在各里設發放站，方便鎮民領取 。圖／集集鎮公所提供
集集鎮公所普發600元現金，4月11日在各里設發放站，方便鎮民領取 。圖／集集鎮公所提供

普發現金 重陽敬老禮金 農會

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