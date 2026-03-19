影／你一包 我一包 亂倒垃圾 彰化溪湖16支監視器全都錄

彰化縣溪湖鎮為遏止民眾亂倒垃圾，已陸續在各髒亂點設置16支監視器，抓違法濫倒者，日前還曾清楚拍下民眾開3部車前後把風，把大袋廢棄物從貨車搬下亂倒，不過違法行徑已被全都錄。

溪湖鎮長何炳樺說，不少民眾心存僥倖，總是把廢棄物或垃圾往偏僻路邊亂倒，為了遏止歪風，他上任以來，陸續在被棄置廢棄物的熱點設16支監視器，設置地點也包括公園、公墓旁等髒亂點，且依民眾檢舉，隨時可移動調整監視器熱點。

果然民眾亂倒垃圾的亂象一一全都錄，有人騎摩托車隨手就往路邊丟一包，第二人看有人丟，也接力再來一包，還有開著3輛車前後把風，把大袋廢棄物從貨車搬下車，全逃不過監視器。

何炳樺呼籲，民眾切勿心存僥倖，公所會持續加強執法，違法亂倒者將會面臨6千元到1萬2千元不等罰鍰。