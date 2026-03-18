西螺大橋封修傳大甲媽遶境將改道 彰縣府：採人車分道

大甲鎮瀾宮媽祖年度遶境進香盛事，將於4月17日深夜起駕。針對地方盛傳西螺大橋因封橋維修，恐導致今年遶境被迫改道、中斷數十年傳統，對此彰化縣政府工務處指出，經與鎮瀾宮協調後，將採取「人車分道」模式，確保媽祖鑾轎與信眾仍能依循傳統跨越西螺大橋。

橫跨彰化、雲林兩縣的西螺大橋，從去年12月1日起實施全日全橋封閉，進行為期一年的鋼構補強、橋面更新及外觀重新塗裝工程。由於該橋是每年大甲媽祖行經與接轎的指標性路線，地方各界高度關注施工是否會影響行程，甚至傳出可能改走溪州大橋的說法。

彰化縣府工務處表示，考量西螺大橋塗層老化、鋼構鏽蝕及橋墩裂縫等安全問題，全面補強確有必要。但為了兼顧宗教文化傳統，經與大甲鎮瀾宮等相關單位密切協調，決定於遶境期間實施「人車分道」 確保步行安全，大甲媽祖鑾轎及步行隨香信眾，將維持原路線行走西螺大橋。進香車輛包含工作車、接駁車及後勤車隊，則一律配合管制，改由鄰近的「溪州大橋」通行。

信眾大都認為此安排，可保住了信眾津津樂道的紅橋行軍畫面，也緩解了維修期間橋面空間受限的壓力。此外，即便白沙屯媽祖進香路線不固定，縣府強調若其行經西螺大橋，也將比照此「人、車分流」模式辦理。