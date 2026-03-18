水湳自駕巴士亮相 台中今年第三季上路

台中智慧交通再升級！台中市政府交通局在水湳經貿園區打造自駕巴士示範路線，串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站，並於3月17日至20日在智慧城市展台北南港展覽館首度實車展示，成為現場人氣焦點。交通局表示，採全電動低碳設計的自駕巴士，預計今年秋天正式上路，並將開放民眾預約免費試乘，搶先體驗未來交通模式。

交通局指出，該路線串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站兩大運輸節點，沿途行經中央公園、綠美圖及國際會展中心等重要地標，兼具轉運接駁與觀光遊憩功能。自駕巴士為9人座設計，單趟行車時間約35至40分鐘，並將在「完全開放道路」進行測試，於一般車流與人流環境中驗證自動駕駛技術與車路聯網（V2X）整合能力。

交通局說明，系統透過智慧安全路口AI監視設備與路側設備（RSU）即時回傳道路資訊，提升行車安全與通行效率，為台中邁向智慧城市再添關鍵一步。

葉昭甫表示，面對客運業駕駛人力短缺問題，市府整合產官學資源推動自駕巴士計畫。其中由勤崴國際科技股份有限公司負責自駕系統開發與車輛整合，執行道路測試與營運規劃；和緯車輛技術股份有限公司打造國產線控小型電動巴士；台灣佳光電訊股份有限公司建置車聯網通訊系統，並委託逢甲大學進行路線交通規劃與調查，促進自駕技術於城市場域落地。

交通局指出，本次上路車輛為丙類電動巴士，具備多重感測與安全備援系統，車身搭載光達（LiDAR）與攝影機等設備，可即時辨識周邊車輛、行人及道路環境，並透過演算法進行路徑判斷與動態決策；車內亦設有即時感知顯示螢幕，讓乘客可直觀了解車輛辨識與運作情形。

此次自駕巴士於展場初登場，光學雷達如同「車輛之眼」，可即時偵測周邊障礙物，包括移動中的行人及靜態物件，前瞻科技應用吸引大批民眾駐足體驗。交通局表示，隨著自動駕駛與車路聯網技術逐步成熟，水湳自駕巴士示範計畫未來可應用於大型活動接駁、園區短程運輸及智慧交通展示，象徵台中邁向智慧城市的重要里程碑。