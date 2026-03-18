快訊

遭馬英九基金會切割？ 蕭旭岑：我的為人可留給人探聽

台中驚傳情侶浴室內雙亡…倒臥血泊身上有刀傷 警到場鑑識

美股早盤／PPI太強+油價大漲 三大指數全跌道瓊下挫200點

聽新聞
0:00 / 0:00

水湳自駕巴士亮相 台中今年第三季上路

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
水湳自駕巴士亮相智慧城市展，台中智慧交通邁入實證上路。圖／交通局提供
水湳自駕巴士亮相智慧城市展，台中智慧交通邁入實證上路。圖／交通局提供

台中智慧交通再升級！台中市政府交通局在水湳經貿園區打造自駕巴士示範路線，串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站，並於3月17日至20日在智慧城市展台北南港展覽館首度實車展示，成為現場人氣焦點。交通局表示，採全電動低碳設計的自駕巴士，預計今年秋天正式上路，並將開放民眾預約免費試乘，搶先體驗未來交通模式。

交通局指出，該路線串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站兩大運輸節點，沿途行經中央公園、綠美圖及國際會展中心等重要地標，兼具轉運接駁與觀光遊憩功能。自駕巴士為9人座設計，單趟行車時間約35至40分鐘，並將在「完全開放道路」進行測試，於一般車流與人流環境中驗證自動駕駛技術與車路聯網（V2X）整合能力。

交通局說明，系統透過智慧安全路口AI監視設備與路側設備（RSU）即時回傳道路資訊，提升行車安全與通行效率，為台中邁向智慧城市再添關鍵一步。

葉昭甫表示，面對客運業駕駛人力短缺問題，市府整合產官學資源推動自駕巴士計畫。其中由勤崴國際科技股份有限公司負責自駕系統開發與車輛整合，執行道路測試與營運規劃；和緯車輛技術股份有限公司打造國產線控小型電動巴士；台灣佳光電訊股份有限公司建置車聯網通訊系統，並委託逢甲大學進行路線交通規劃與調查，促進自駕技術於城市場域落地。

交通局指出，本次上路車輛為丙類電動巴士，具備多重感測與安全備援系統，車身搭載光達（LiDAR）與攝影機等設備，可即時辨識周邊車輛、行人及道路環境，並透過演算法進行路徑判斷與動態決策；車內亦設有即時感知顯示螢幕，讓乘客可直觀了解車輛辨識與運作情形。

此次自駕巴士於展場初登場，光學雷達如同「車輛之眼」，可即時偵測周邊障礙物，包括移動中的行人及靜態物件，前瞻科技應用吸引大批民眾駐足體驗。交通局表示，隨著自動駕駛與車路聯網技術逐步成熟，水湳自駕巴士示範計畫未來可應用於大型活動接駁、園區短程運輸及智慧交通展示，象徵台中邁向智慧城市的重要里程碑。

台中 巴士

延伸閱讀

打造類捷運公車！台南首條都會公車「101路線」 運量成長9%

2026智慧城市展 新光保全5大沉浸式AI應用展區打造全方位空間安全規劃

高通秀多元AI解方 創造城市智慧未來

人力不足 台中東勢公車「90延」突停駛

相關新聞

西螺大橋封修傳大甲媽遶境將改道 彰縣府：採人車分道

大甲鎮瀾宮媽祖年度遶境進香盛事，將於4月17日深夜起駕。針對地方盛傳西螺大橋因封橋維修，恐導致今年遶境被迫改道、中斷數十年傳統，對此彰化縣政府工務處指出，經與鎮瀾宮協調後，將採取「人車分道」模式，確保媽祖鑾轎與信眾仍能依循傳統跨越西螺大橋。

水湳自駕巴士亮相 台中今年第三季上路

台中智慧交通再升級！台中市政府交通局在水湳經貿園區打造自駕巴士示範路線，串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站，並於3月17日至20日在智慧城市展台北南港展覽館首度實車展示，成為現場人氣焦點。交通局表示，採全電動低碳設計的自駕巴士，預計今年秋天正式上路，並將開放民眾預約免費試乘，搶先體驗未來交通模式。

台中萬和美展22日開幕 國畫、書法首獎分享創作理念

台中市萬和宮與萬和文教基金會主辦的「第18屆萬和美展」，將於3月22日上午10時舉行開幕茶會暨頒獎典禮，並由國畫與書法類首獎得主許仁蕙、邱琳媛分享創作歷程與得獎心得，成為本屆展覽亮點。

埔里人怒吼奏效？南投掩埋場案停擺恐駁回 環保局這樣說

有民間環保業者擬在南投埔里申設廢棄物掩埋場，一階環評審查決議要求業者須於15日前辦理3場以上公開說明會及補正資料，但業者至今未辦說明會且沒繳資料。環保局證實業者未依期限補件，是否駁回該案，仍待下次環評會議做出結論。

南投名間焚化爐環評會爆衝突 自救會批公權力壓制 警方強調依法維安

名間鄉反焚化爐自救會今天在立法院舉行記者會，指控16日南投縣焚化爐二階環評範疇界定延伸會議時，縣府動員大批警力介入，以公權力壓制民意。南投縣警局表示，維安措施是因應先前1月31日會議失控情況，並強調依法處理任何妨害公務行為，以保障會議秩序與安全。

好巧！ 彰化田中清潔隊闖進小錢鼠 隊員即撿到紅包

錢鼠果真帶財!彰化縣田中鎮公所清潔隊17日上午在隊部誘捕籠發現一隻小錢鼠，不久隊員也在資源回收區撿到裝有千元大鈔的紅包，直呼「也太巧合了吧」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。