中捷烏日站公共藝術「微浮」 演繹河川匯聚之美

台中捷運綠線烏日站近日設置公共藝術「微浮」作品，以河川於烏日地區交會為靈感，中捷公司表示，捷運不只是交通工具，更是展現城市文化與美學的窗口，盼讓藝術走入日常。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，烏日站3樓穿堂挑高空間，新設置「微浮」作品，以水的匯聚為創作靈感，結合水滴意象、光線折射與時間流動等元素，讓車站空間更具藝術氛圍。

創作團隊阿木司設計與藝術家林建佑表示，作品靈感來自烏溪、大里溪、貓羅溪及筏子溪等河川於烏日地區交會，構成烏溪水系的自然景觀。團隊以「水滴匯聚成流」的自然循環為發想，將水的流動轉化為城市空間中的藝術語言，使車站不僅是交通節點，也成為能量匯聚與情感停留的公共場域。

中捷公司說明，「微浮」以不銹鋼結構、彩色半透明PC板及LED燈光組成，透過光線的反射與折射效果呈現豐富的虹彩變化。白天、傍晚、夜間燈光啟動後，隨著時間推移，作品持續轉換樣貌，讓每一次通行都成為獨特的觀看體驗。

此外，作品由上千個零組件精密構成，透過馬達驅動，使片狀結構在空中微幅擺動，形成層層律動的動態效果。中捷指出，每天上午6時至夜間12時，於整點及30分啟動動態展演，每次約15分鐘，片狀結構緩緩擺動，營造流動光影的節奏感，彷彿在空間中緩慢呼吸。

中捷公司董事長顏邦傑表示，捷運不只是交通工具，更是展現城市文化與美學的窗口。中捷致力將捷運站打造為「流動的美術館」，透過公共藝術的導入，讓藝術走入日常生活。