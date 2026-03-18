南投集集關懷慰助金每人600元 4/7至4/24發放

集集鎮公所今天宣布，4月7日至4月24日發給設籍鎮民每人新台幣600元，發放方式包含自動匯款、現場領取、至鎮公所補領，鎮公所提醒帶通知單、身分證、印章等至公告地點領錢。

集集鎮公所攜手集集鎮民代表會去年底通過「南投縣集集鎮因應民生重大事件關懷鎮民慰助金發放自治條例」，鎮公所今天對外說明表示，發放對象為去年12月31日（含）前設籍的集集鎮民，包含外籍配偶及陸港澳配偶、新生兒，4月7日至4月24日每人發600元。

鎮公所去年推出「移居集集（籍）送好禮」專案，遷戶籍到集集鎮，每人發5000元設籍禮金。集集鎮長吳大村說，移居集集專案深受好評，鎮公所運用歲計賸餘及砂石清淤收入，決定普發關懷慰助金，金額雖不多，但這是最直接、最有感方式，陪伴鎮民減輕生活壓力。

鎮公所表示，預估9882名鎮民受惠，去年透過農會、郵局領取重陽敬老禮金長輩，公所將直接勾稽資料，於4月7日自動匯入帳戶；第2階段於4月11日設置11個發放所，供鎮民現場領現金；當天未領者，4月13日至4月24日上班時間到鎮公所補領。