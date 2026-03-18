豐原城隍爺坐日本神轎遶境 葫蘆墩中心講座揭秘

台中豐原區城隍爺廟百年傳奇，乘坐日本神轎遶境為地方獨特宗教文化；文化工作者謝佳展21日在葫蘆墩文化中心舉辦講座，從廟埕、藝陣、遶境儀式到市場日常，揭秘信仰與日常文化脈絡。

台中市文化局今天發布新聞稿，在豐原老城的市場巷弄間，創建於清咸豐六年的「豐原城隍爺廟」，見證百年歷史、守護著城市記憶，是葫蘆墩地區重要民間信仰中心。

葫蘆墩文化中心表示，返鄉青年謝佳展為社團法人台中市社區文化協進會總幹事，長期投入地方文化推廣與社造行動，深研「豐原城隍爺廟」歷史，清代延續至今的百年「迎城隍」遶境慶典，城隍爺乘坐日本神轎遶境，是獨特宗教儀式與文化象徵。

謝佳展思考，迎城隍不只是信仰，更是城市生活歷史；透過走讀導覽、文化體驗與教育課程，梳理豐原城隍信仰的歷史故事，成為北山城重要的文化教育基地。

謝佳展分享，曾有市場婦人因做生意的「鍋子」被偷，急得跑到城隍廟求助，不久警方竟在城隍爺神桌下發現瑟瑟發抖小偷，讓信眾直呼「城隍爺親自破案」。

「迎城隍返鄉路」講座，3月21日在葫蘆墩文化中心登場，看見百年祭典背後人情溫度，以及豐原迎城隍文化意義。