彰化中興莊眷村修復完工 將委外拚青創基地與文化新亮點

彰化市中興莊眷村文化園區歷經多年修復工程，於2026年1月正式完工。園區除保留完整眷村風貌，也將定位為文化保存園區，未來採委外經營，朝青創基地、藝術展覽、眷村歷史故事館、特色住宿與美食體驗等多元發展，並串聯八卦山步道，結合歷史、生活與未來。

此次修復工程挑戰高，展現中央與地方機關協力成果。縣府整合跨機關溝通，包括土地有償與無償撥用、私有占用排除、園區桿線地下化、聯外交通號誌遷移及容積移轉等問題。彰化縣長王惠美指出，當年擔任立委時，龍山里長反映中興莊環境髒亂，接任縣長後在黃千宴議員建議下推動整理。國防部補助3400萬元、文化部補助8450萬元，加上縣府自籌1億5100萬元，總修復經費約2億7000萬元。

今天同時發表中興莊專屬原創繪本「重回1950大時代記憶」和「希望之丘—中興莊」，王惠美說，透過圖像與文字讓眷村歷史轉化為適合親子共讀的文化讀本。園區內設有故事館、導覽體驗、藝文展覽及青創進駐空間，未來也將規劃活動場域供鄉親使用。

文化部文化資產局副局長粘振裕表示，此次透過「再造歷史現場專案」結合地方建設與文化，讓歷史記憶得以重現。議員黃千宴表示，身為龍山里長大的孩子，如今可自豪說「家，才是最美麗的地方」。眷村第二、三代代表常連芳則感謝公部門支持，讓中興莊「麻雀變鳳凰」，重現昔日風華。

中興莊於1950年由山東青島保安部隊撤退來台所建的國軍眷屬宿舍群，位於八卦山麓、彰化中山國小旁，是全國13處老舊眷村保存區之一，也是彰化少數保存完整的眷村。縣府自2010年登錄為歷史建築，2021年3月依基地特性及防災需求調整為「聚落建築群」。但自2009年眷戶遷居太極新村後，園區沉寂多年，經縣府積極爭取資源分期分區修復，如今主體建築、消防、景觀、排水、衛生、空調及再利用設施等全面完成。

彰化市中興莊眷村文化園區歷經多年修復工程，於2026年1月正式完工。記者林敬家／攝影