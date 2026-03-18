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台中萬和美展22日開幕 國畫、書法首獎分享創作理念

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市萬和美展，本屆書法首獎作品「林朝崧東勢角」。圖／萬和宮提供
台中市萬和美展，本屆書法首獎作品「林朝崧東勢角」。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮與萬和文教基金會主辦的「第18屆萬和美展」，將於3月22日上午10時舉行開幕茶會暨頒獎典禮，並由國畫與書法類首獎得主許仁蕙、邱琳媛分享創作歷程與得獎心得，成為本屆展覽亮點。

「萬和美展」是罕見由公廟舉辦的美展，持續18年。本屆美展共評選出國畫與書法類前三名各1人、優選合計7人，其餘29件為入選作品，總計42件入選以上作品，自3月22日起至5月17日於萬和文化大樓五樓麻芛文化館「創意藝廊」展出。前三名與優選頒發獎金，入選者則獲贈紀念品。

國畫類方面，首獎由許仁蕙以作品「廊柱」獲得。她表示，創作以空間感受為出發，透過去除欄杆、盆栽與照明等繁複元素，聚焦於結構與光影交錯，呈現純粹且富層次的空間氛圍。評審指出，作品以簡潔色系與明快節奏，營造出具音樂感的詩意空間，展現高度藝術表現力。

書法類首獎則由邱琳媛以「林朝崧東勢角」奪得。她以篆書創作，強調自然氣韻與字形錯落，借鑑吳昌碩風格，透過結構變化與留白安排，營造虛實對比與整體平衡。評審林榮森認為，作品篆法活潑、線條流暢，行款布局得宜，獲評審一致肯定。

主辦單位表示，萬和美展持續提供藝術創作者展現平台，透過展覽與交流，推動傳統藝術在當代的多元發展。

台中市萬和美展，本屆油畫首獎作品「廊柱」。圖／萬和宮提供
台中市萬和美展，本屆油畫首獎作品「廊柱」。圖／萬和宮提供

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