埔里人怒吼奏效？南投掩埋場案停擺恐駁回 環保局這樣說

有民間環保業者擬在南投埔里申設廢棄物掩埋場，一階環評審查決議要求業者須於15日前辦理3場以上公開說明會及補正資料，但業者至今未辦說明會且沒繳資料。環保局證實業者未依期限補件，是否駁回該案，仍待下次環評會議做出結論。

允捷公司在埔里南港溪上游申設24.62公頃廢棄物掩埋場，掩埋量高達245萬立方米，但因埔里全鎮仰賴地下水，該場址僅距當地淨水廠取水口1.4公里，且下游是鳥嘴潭人工湖，居民憂心若發生滲漏，恐汙染水源影響民生及農業用水。

埔里鎮民為此組成「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」，多次集結抗議，更於元月4日辦理該開發案一階環境評估審查時，帶著逾3萬份反掩埋場連署書在場外陳情，並派代表入場表達意見，呼籲業者自行撤回申請案，也盼縣府拒審駁回。

由於，該掩埋場申設具爭議性，一階環評審查決議要求，開發單位強化說明開發重要性、需求性、合理性，以及挖填方量、邊坡穩定、地質保護、水源汙染滲透等疑慮，且於埔里辦3場以上公開說明會，在3月15日前完成辦理及修正補件。

但經了解，該開發單位至今仍未辦理公開說明會，縣議員陳宜君表示，依據一階環評審查會決議，業者須在15日前召開3場地方說明會，但業者至今一場說明會都沒開，且未向環保局提交相關補正資料，後續盼縣府及環評委員駁回該案。

對此，環保局長李易書說，開發單位未依照前次審查決議於期限內執行相關作為，但也未主動撤回開發申請案，後續將於4月15日前再次召開一階環評審查會議，並按程序在會議中由各環評委員意見做出共識，決議是否駁回該掩埋場開發案。