南投名間焚化爐環評會爆衝突 自救會批公權力壓制 警方強調依法維安

名間鄉反焚化爐自救會今天在立法院舉行記者會，指控16日南投縣焚化爐二階環評範疇界定延伸會議時，縣府動員大批警力介入，以公權力壓制民意。南投縣警局表示，維安措施是因應先前1月31日會議失控情況，並強調依法處理任何妨害公務行為，以保障會議秩序與安全。

警方表示，16日會議中，部分抗議民眾情緒激動，撒茶葉、捶破桌椅，並與警方發生推擠衝突。一名女警在勸導過程中遭推擠及咬傷，頭部撞擊桌椅造成輕微腦震盪，目前仍住院治療。警方立即以現行犯逮捕施暴者，移送地檢署，並諭知5000元交保及限制住居。

警方指出，鑑於1月31日會議曾出現失控事件，這次會議動員50名警力，會場入口檢查是否攜帶危險物品，並以桌椅及動線分隔委員與民眾，電梯優先提供委員及行動不便人士使用，維持安全動線。警方強調，所有措施都是為保障會議順利進行及公共安全，並未限制民眾表達意見。

名間鄉反焚化爐自救會表示，焚化爐選址及設置程序長期缺乏透明度，民眾對健康風險及環境衝擊疑慮高。自救會批評，警方高強度介入會議，將民眾視為威脅，破壞環評原有的公共討論功能，呼籲縣府重啟程序並充分尊重民眾參與權。

警方則重申，尊重民眾表達意見的權利，但呼籲理性溝通，切勿以暴力干擾公共議題討論。對任何妨害公務行為，警方將依法追究，以維護社會秩序與法治，並確保未來會議安全進行。

南投縣焚化爐二階環評範疇界定延伸會議，抗議民眾在會中撒茶葉、捶破桌子等表達不滿，與警方爆發激烈衝突。圖／本報資料照片