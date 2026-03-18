腸病毒流行！彰化托嬰一周兩例全班停課 家長無奈：曾休大半月

春夏交界即將進入腸病毒流行期，彰化為確保幼兒感染引發重症風險，針對托嬰中心一周內同一班級通報2人以上確診腸病毒感染，該班級則應強制停課7天。過去雖有家長向托嬰中心抱怨，甚至反映到衛生局，但彰化衛生局指出，統計顯示腸病毒併發重症個案中，3歲以下占近八成，為阻斷傳染鏈，必須落實隔離措施。

彰化縣衛生局今年1月開始就進入校園宣導腸病毒防治，對縣內336家幼兒園進行洗手查核並教導孩子正確洗手方法；小兒專科醫師進入托嬰中心輔導也行之有年，今年4月起將對縣內66家托嬰中心進行衛教輔導及諮詢，預計6月底前完成全縣247所國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，落實早期介入的防疫措施。縣長王惠美表示，目前腸病毒輕症疫情持續上升，即將進入流行期，提醒家長不可掉以輕心。

彰化縣腸病毒停課預警機制依風險評估分三階段，包括國小一二年級、幼兒園、托嬰中心，其中公私立幼兒園腸病毒群聚停課標準會依是否進入71型流行期調整，流行期間同一班一周內有2名以上幼童確診，即停課7天；非流行期，只要該鄉鎮出現腸病毒71型陽性個案，或3個月以上腸病毒重症個案（不含D68），同一班一周內達2例感染，也要停課7天。

有家長指出，孩子去年在托嬰中心因腸病毒停課一周，後來又預防性休園一周，等於一個月休了一半，對職業婦女相當無奈，害怕噩夢重演。衛生局指出，托嬰中心因3歲以下幼童重症風險高，標準嚴格，一周內有2例以上確診就必須強制停課7天。

近年彰化腸病毒防治成效良好，也未出現重症個案。衛生局表示，通報與停課機制成熟，托嬰中心與幼兒園多能落實，校園感控機制經驗豐富，只要有一例確診就需通報，而非等群聚才報，以便掌握全縣腸病毒風險。

依疾病管制署資料，去年全國累計19例腸病毒併發重症確定病例（含9例死亡），以伊科病毒11型最多（17例），其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒併發重症累計15例，今年累計2例，與2022至2025年同期相當。