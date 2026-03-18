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好巧！ 彰化田中清潔隊闖進小錢鼠 隊員即撿到紅包

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮公所清潔隊17日上午在隊部誘捕籠發現一隻小錢鼠，不久隊員也在資源回收區撿到裝有千元大鈔的紅包。圖／民眾提供
田中鎮公所清潔隊17日上午在隊部誘捕籠發現一隻小錢鼠，不久隊員也在資源回收區撿到裝有千元大鈔的紅包。圖／民眾提供

錢鼠果真帶財!彰化縣田中鎮公所清潔隊17日上午在隊部誘捕籠發現一隻小錢鼠，不久隊員也在資源回收區撿到裝有千元大鈔的紅包，直呼「也太巧合了吧」。

田中鎮清潔隊長蕭莉惠說，因清潔隊隊部常有野貓，大家擔心進進出出的清潔車會壓到野貓，就在隊部設誘捕籠，17日上午卻發現誘捕籠裡有一隻小老鼠，但尖尖的嘴巴看起來又和一般老鼠不一樣，一查才發現是錢鼠。

沒多久有隊員定點執勤後回隊部，就說在資源回收車裡發現一個紅包，裡面還有千元大鈔，撿到紅包的隊員謝譯德說，這也是他在執勤時第一次撿到紅包，當時在資源回收車內覺得那紅包好像比較厚，就打開看，沒想到真有現金，才把紅包交回隊部。

清潔隊已把紅包交給派出所，進行失物招領，大家也嘖嘖稱奇，錢鼠進來，紅包也出現了，而這隻可愛錢鼠，隊員也將野放到山林。

田中鎮公所清潔隊17日上午在隊部誘捕籠發現一隻小錢鼠，不久隊員也在資源回收區撿到裝有千元大鈔的紅包。圖／民眾提供
田中鎮公所清潔隊17日上午在隊部誘捕籠發現一隻小錢鼠，不久隊員也在資源回收區撿到裝有千元大鈔的紅包。圖／民眾提供

紅包 老鼠

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