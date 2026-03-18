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去化求解 彰濱土方暫置場5月啟用

聯合報／ 記者林敬家游振昇／連線報導

營建剩餘土石方電子聯單新制上路後，中部地區因最終去化場不足，衝擊公共工程與民間建案進度。為緩解壓力，國土管理署宣布在彰濱工業區崙尾金屬專區設置暫置場與最終去化場，總量能約兩百萬立方公尺，暫置場最快五月啟用，最終去化場採填海造陸銜接，力拚年底上路。同時，台中港暫置場同步推進，啟用時程則落在年底。

立委陳素月與立委何欣純分別是民進黨彰化縣長、台中市長參選人，兩人邀集內政部國土管理署長蔡長展及經濟部產業園區管理局長楊志清前往彰濱會勘。陳素月指出，彰化多項工程因土方無處可去，面臨停工與違約風險，向中央爭取後，由國土署主導設置暫置場，並協調降低土地租金，確保土方順利去化。

何欣純表示，土方問題已是中台灣區域性困境，非單一縣市可解決。何指出，日前已爭取在台中港提供約七公頃土地設置暫置區，並主張比照台北港與高雄港模式，由中央統籌調度資源與容量，避免各自為政，影響整體推動。

國土署說明，彰濱崙尾金屬專區五之十一區將設置暫置場，面積約卅六公頃，最大可收容一百四十四萬立方公尺，目前先租十公頃，可容納約四十萬立方公尺，預計四月整地、五月啟用；另於線西西三區Ｂ區規畫約廿公頃最終去化場，容量約九十萬立方公尺，採填海造陸方式，最快年底啟用。

至於台中港部分，台灣港務公司已同意提供土地，供台中市政府設置土方暫置區，初期可容納約廿萬立方公尺。不過，由於管理權責、收費機制及行政程序仍待中央與地方釐清，港方評估最快須至今年底才能啟用。

公共工程 土方 陳素月

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