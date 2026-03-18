聽新聞
0:00 / 0:00

掃墓時節 中部公墓、山林火警頻傳

聯合報／ 記者陳宏睿游振昇劉明岩范榮達賴香珊／連線報導
台中海線和大肚山連續幾天山林和公墓火警頻傳，消防隊員疲於奔命。圖／台中市消防局提供
台中海線和大肚山連續幾天山林和公墓火警頻傳，消防隊員疲於奔命。圖／台中市消防局提供

清明掃墓季展開，中部公墓與山林火警同步飆升。台中市假日兩天湧現七十五件火警，消防人員疲於奔命，甚至出現「撤退保命」的驚險場面；南投三月至今累計卅八件。火勢頻傳引發熱議，甚至喊話市長盧秀燕來救火。中市府表示，降雨偏少加上掃墓用火不慎釀災，將導入無人機巡查、ＡＩ影像辨識掌握起火點。

元宵節後為客家掃墓時節，中部火警數量明顯攀升。中市消防局統計，前年三月一日至清明節期間，大肚山地區共卅一件雜草火警，其中公墓火警十二件；去年同期降為廿六件、公墓火警九件。今年截至目前，廢棄物火警已突破百件，僅本月十四、五日兩天假日，全市雜草火警高達七十五件，其中公墓火警十件；火災熱點以大肚山一帶最集中，達廿七件，密度驚人。

苗栗縣三月三日起兩周來發生八十一件公墓雜草火災，大片山林焚毀，其中，八日在通霄鎮新埔里廿四公墓火災，因強風助長、山區欠缺水源，空勤總隊還出動直升機灌救，燒了逾十九個小時才撲滅，同時一度有十多起火災，消防人員疲於奔命。消防員推估，今年可能創下歷來最多件紀錄，比較去年同期廿三件，大幅增加三點五倍多。

彰化縣近兩天假日已發生十八件公墓火警；南投縣消防局指出，去年三月累計九十五起公墓雜草火警，今年三月至今已有卅八起，距離清明連假尚有三個周末，火警數量恐持續攀升。

中市消防局分析，近期降雨偏少，墓地與山區雜草乾燥，加上掃墓燃燒冥紙、除草用火或施放爆竹等行為，稍有不慎即可能引發延燒，甚至波及周邊道路與設施。

第一線消防人員坦言，清明期間出勤頻率遠高於平時，常是「一處未滅、另一處又起」，體力與風險雙重壓力。有消防員直言，救火跑到腿軟甚至摔倒，「最怕風向一變，火就追著人跑」。有隊員回憶三年前沙鹿紅竹巷公墓火警，火勢沿邊坡蔓延、逼近國道，現場一度緊急下令撤退，火舌距人員不到百公尺，「慢一步就可能被吞噬」。

網路熱議台中公墓火警頻率高，甚至高喊「盧市長快回國救火」。台中市副市長鄭照新昨在政會議指出，中市府已整合消防、民政與環保等單位，啟動「清明期間防火安全整備工作執行計畫」，加強巡查與宣導，也導入無人機空中巡檢、廣播提醒，並結合ＡＩ影像辨識即時掌握火點，提高通報與應變效率。

中市消防局提醒，違規引火造成火災，依消防法可處新台幣三千元以下罰鍰；若涉及露天燃燒，依空氣汙染防制法最高可罰十萬元，情節重大者更可能觸犯公共危險罪，呼籲民眾務必配合防火規定，避免釀災。

公墓 消防人員 台中市

延伸閱讀

屏東林邊太陽能板暫置場火警 細懸浮微粒普通級

宜蘭頭城鎮清明祭祖9大服務 紙錢交服務台統一焚燒可領贈品

客家掃墓苗栗2周81場雜草火災 通霄24公墓一燒逾19個小時

獨／高雄美濃近黃蝶翠谷雜草燒一天一夜 消防194人次、空勤出動滅火

相關新聞

涉偷電挖礦？台中醫美診所無預警關門 消費者剛儲值5萬「2天後倒閉」

台中市某醫美診所15日無預警結束營業，不少消費者未使用完的醫美服務，甚至有人兩天前才剛儲值近5萬元的醫美服務，但業者迄今未提供退費聯繫窗口、告知退費的計算方式及退費期程。中市法制局長李善植呼籲業者儘速公開相關資訊，並建議利用信用卡購買醫美服務的消費者，儘速檢附相關佐證資料向發卡銀行申請爭議款。

好巧！ 彰化田中清潔隊闖進小錢鼠 隊員即撿到紅包

錢鼠果真帶財!彰化縣田中鎮公所清潔隊17日上午在隊部誘捕籠發現一隻小錢鼠，不久隊員也在資源回收區撿到裝有千元大鈔的紅包，直呼「也太巧合了吧」。

台中大肚山燒成火龍 衝擊鐵公路交通

每年清明節前後公墓火警頻傳，警消疲於奔命。台中大肚山地區因風勢強勁、環境乾燥，常引發火警，根據統計，近兩日光受理雜草火警達七十五件，其中公墓火警就有十件，且多在不同地點起火，非火勢延燒，濃煙造成空品變差、遮蔽用路人視線，甚至影響台鐵交通。

掃墓時節 中部公墓、山林火警頻傳

清明掃墓季展開，中部公墓與山林火警同步飆升。台中市假日兩天湧現七十五件火警，消防人員疲於奔命，甚至出現「撤退保命」的驚險場面；南投三月至今累計卅八件。火勢頻傳引發熱議，甚至喊話市長盧秀燕來救火。中市府表示，降雨偏少加上掃墓用火不慎釀災，將導入無人機巡查、ＡＩ影像辨識掌握起火點。

去化求解 彰濱土方暫置場5月啟用

營建剩餘土石方電子聯單新制上路後，中部地區因最終去化場不足，衝擊公共工程與民間建案進度。為緩解壓力，國土管理署宣布在彰濱工業區崙尾金屬專區設置暫置場與最終去化場，總量能約兩百萬立方公尺，暫置場最快五月啟用，最終去化場採填海造陸銜接，力拚年底上路。同時，台中港暫置場同步推進，啟用時程則落在年底。

大雪山霧社櫻綻放 遇見三月雪

大雪山「三月雪」盛放。平地櫻花季陸續結束，台灣特有種霧社櫻逐漸開花，大雪山國家森林遊樂區收費站、遊客中心已綻放六成，花朵潔白小巧如鈴鐺，美不勝收。林業及自然保育署台中分署表示，霧社櫻花況亮眼，與園區遊客中心後方、雪山莊旁紅粉色的山櫻花相輝映，美上加美。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。