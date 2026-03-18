掃墓時節 中部公墓、山林火警頻傳

清明掃墓季展開，中部公墓與山林火警同步飆升。台中市假日兩天湧現七十五件火警，消防人員疲於奔命，甚至出現「撤退保命」的驚險場面；南投三月至今累計卅八件。火勢頻傳引發熱議，甚至喊話市長盧秀燕來救火。中市府表示，降雨偏少加上掃墓用火不慎釀災，將導入無人機巡查、ＡＩ影像辨識掌握起火點。

元宵節後為客家掃墓時節，中部火警數量明顯攀升。中市消防局統計，前年三月一日至清明節期間，大肚山地區共卅一件雜草火警，其中公墓火警十二件；去年同期降為廿六件、公墓火警九件。今年截至目前，廢棄物火警已突破百件，僅本月十四、五日兩天假日，全市雜草火警高達七十五件，其中公墓火警十件；火災熱點以大肚山一帶最集中，達廿七件，密度驚人。

苗栗縣三月三日起兩周來發生八十一件公墓雜草火災，大片山林焚毀，其中，八日在通霄鎮新埔里廿四公墓火災，因強風助長、山區欠缺水源，空勤總隊還出動直升機灌救，燒了逾十九個小時才撲滅，同時一度有十多起火災，消防人員疲於奔命。消防員推估，今年可能創下歷來最多件紀錄，比較去年同期廿三件，大幅增加三點五倍多。

彰化縣近兩天假日已發生十八件公墓火警；南投縣消防局指出，去年三月累計九十五起公墓雜草火警，今年三月至今已有卅八起，距離清明連假尚有三個周末，火警數量恐持續攀升。

中市消防局分析，近期降雨偏少，墓地與山區雜草乾燥，加上掃墓燃燒冥紙、除草用火或施放爆竹等行為，稍有不慎即可能引發延燒，甚至波及周邊道路與設施。

第一線消防人員坦言，清明期間出勤頻率遠高於平時，常是「一處未滅、另一處又起」，體力與風險雙重壓力。有消防員直言，救火跑到腿軟甚至摔倒，「最怕風向一變，火就追著人跑」。有隊員回憶三年前沙鹿紅竹巷公墓火警，火勢沿邊坡蔓延、逼近國道，現場一度緊急下令撤退，火舌距人員不到百公尺，「慢一步就可能被吞噬」。

網路熱議台中公墓火警頻率高，甚至高喊「盧市長快回國救火」。台中市副市長鄭照新昨在政會議指出，中市府已整合消防、民政與環保等單位，啟動「清明期間防火安全整備工作執行計畫」，加強巡查與宣導，也導入無人機空中巡檢、廣播提醒，並結合ＡＩ影像辨識即時掌握火點，提高通報與應變效率。

中市消防局提醒，違規引火造成火災，依消防法可處新台幣三千元以下罰鍰；若涉及露天燃燒，依空氣汙染防制法最高可罰十萬元，情節重大者更可能觸犯公共危險罪，呼籲民眾務必配合防火規定，避免釀災。