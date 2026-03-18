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台中大肚山燒成火龍 衝擊鐵公路交通

聯合報／ 記者陳宏睿余采瀅游振昇／台中報導

每年清明節前後公墓火警頻傳，警消疲於奔命。台中大肚山地區因風勢強勁、環境乾燥，常引發火警，根據統計，近兩日光受理雜草火警達七十五件，其中公墓火警就有十件，且多在不同地點起火，非火勢延燒，濃煙造成空品變差、遮蔽用路人視線，甚至影響台鐵交通。

台中市大肚山區連日火警，烈焰沿山坡狂燒宛如「火龍」，由於距離國道三號不到一百公尺，濃煙直竄國道，導致用路人視線模糊，險象環生。近日台鐵台中港到清水間鐵路沿線邊坡引發火災，火勢距離鐵路路線三十公尺，為確保行車安全，台鐵被迫暫停單線雙向行車，四個多小時後才恢復雙線通車。

海線居民抱怨，連日大火，一打開窗就可聞到臭味，起床更發現昨晚晾的衣服全是灰，只得重新洗過。位於清水山區的楊府紀念園，長期保存清水社口楊宅文物，也因連日大火被燒毀，讓子孫感傷又無奈。

台中市消防局人員指出，火災原因以人為為主，中部淺山與公墓周圍常見芒草或富含油脂的相思樹、楠木等原生林相。加上氣候乾旱，累積的枯枝落葉在乾燥時極易燃燒，許多公墓緊鄰森林，缺乏帶狀防火空間，且周邊難以維持乾淨的防火空帶。一旦起火很容易直接蔓延到樹林。

台中市民政局推出四大措施，包括一百四十九處公墓除草清運、墓道拓寬，並首創「台中市清明掃墓數位地圖」，民眾可查詢全市公墓位置、二三九處紙錢集中處與一九七處消防水袋點位，方便民眾就近取水備用、集中紙錢；另強化空拍機高空巡查墓區，降低火災發生風險。

民政局表示，目前四大措施持續推動中，今年也增加消防水袋點位，多數民眾配合度高。

不過因今年天乾物燥、雨水少，加上仍有部分民眾心存僥倖，導致引發公墓火警風險提高，市府持續加強墓區稽查，並宣導掃墓防火觀念。

火災 台鐵 公墓

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