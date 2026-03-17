中部營建土方無處去 彰濱暫置場5月啟用

營建剩餘土石方電子聯單新制上路後，中部地區因最終去化場不足，導致大量工程面臨停工與違約壓力。為解燃眉之急，國土管理署今宣布在彰濱工業區崙尾金屬專區規畫設置暫置場與最終去化場，整體量能約200萬立方公尺，其中暫置場最快5月啟用，最終去化場則採填海造陸，力拚年底上路。

立委陳素月今偕同立委何欣純，邀集內政部國土管理署長蔡長展、經濟部產業園區管理局長楊志清，前往彰濱工業區會勘。陳素月指出，彰化縣內多項公共工程與民間建案因土方無處可去，面臨停工與違約風險，經積極向中央爭取，由中央主導設置彰濱暫置場，並成功協調調降租金，將租金壓低，確保土方有去處。

何欣純表示，土方問題並非單一縣市，而是整個中台灣共同面臨的困境。她日前已於台中港爭取5公頃暫置空間，並主張比照台北港與高雄港模式，由中央統一調度資源與量能，提升整體效率，避免建設因土方問題停滯。

國土署說明，彰濱崙尾金屬專區5-11將設置暫置區，面積約36公頃，可收容土方達144萬立方公尺，目前先租用其中10公頃，可收容40萬立方公尺土方。工程已完成公告，預計4月進行整地作業，5月即可啟用；另在線西西三區B區規劃約20公頃最終去化場，容量約90萬立方公尺，將作為填海造陸用途，最快年底可投入使用。

國土署指出，土石方管理原屬地方政府權責，建議由縣府向經濟部承租土地，負責暫置場營運管理，並透過收取土石費用支應土地租金、人事及設備等支出，建立可長可久的運作模式。

彰化縣府副縣長周傑表示，縣府全程參與規畫，後續接手營運管理沒有問題，相關細節將持續與中央協調，並視情況協助分擔台中地區需求，採滾動式檢討機制。

國土管理署長蔡長展表示，中央自今年1月起已加速協助地方盤點最終去化場，讓制度逐步上軌道。未來將進一步推動源頭管理，在建案申請或環評階段即進行土方媒合，提高在地再利用比例，並提升再利用效率，減少填海需求，提升資源使用效率。