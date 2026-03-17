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涉偷電挖礦？台中醫美診所無預警關門 消費者剛儲值5萬「2天後倒閉」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市某醫美診所15日無預警結束營業。中市法制局長李善植呼籲業者儘速公開相關資訊，並建議利用信用卡購買醫美服務的消費者，儘速檢附相關佐證資料向發卡銀行申請爭議款。圖／聯合報系資料照
台中市某醫美診所15日無預警結束營業。中市法制局長李善植呼籲業者儘速公開相關資訊，並建議利用信用卡購買醫美服務的消費者，儘速檢附相關佐證資料向發卡銀行申請爭議款。圖／聯合報系資料照

台中市某醫美診所15日無預警結束營業，不少消費者未使用完的醫美服務，甚至有人兩天前才剛儲值近5萬元的醫美服務，但業者迄今未提供退費聯繫窗口、告知退費的計算方式及退費期程。中市法制局長李善植呼籲業者儘速公開相關資訊，並建議利用信用卡購買醫美服務的消費者，儘速檢附相關佐證資料向發卡銀行申請爭議款。

據悉，該醫美診所先前疑似涉及「偷電挖礦」牟利，遭台中地院判賠逾3000萬元，沉重賠償金衝擊診所營運。醫美診所員工指出，老闆15日下班後突然宣布結束營業，剩下庫存會變賣處理債權，至於員工權益，會向政府申請資遣通報、協助保障應有權利。

台中市勞工局表示，今天受理診所15名員工請求給付工資及資遣費等勞資爭議調解，3月30日上午將召開勞資爭議調解會議協助處理。

台中市消保官表示，業者無預警於3月15日發送訊息給消費者表示隔日將結束營業，但未告知消費者如何辦理退費，置放於診所內的物品也無法取回，甚至有消費者今年3月13日才剛消費近5萬元的醫美服務，經聯繫業者均無人回應。

消保官呼籲業者應儘速出面說明相關退費機制，並儘速開放診所，供消費者領回私人物品及購買的產品。

消保官指出，消費者若使用信用卡消費，遇有業者倒閉等原因而有商品服務未領取，致權益受損者，可檢附相關佐證資料，包括刷卡簽單、業者結束營業訊息等，向信用卡發卡銀行申請爭議款，但因爭議款有申請期限，且各家銀行所需資料不盡相同，建議消費者盡速向發卡銀行洽詢，以免延誤爭議款的申請時效。

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