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影／螢光熠熠好浪漫！南投4大賞螢勝地 錯過再等1年

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投螢火蟲季開跑，日月潭賞螢區涵蓋桃米生態村探索賞螢，圖為桃米過去螢況。圖／南投縣政府提供
南投螢火蟲季開跑，日月潭賞螢區涵蓋桃米生態村探索賞螢，圖為桃米過去螢況。圖／南投縣政府提供

南投縣是國內重要賞螢據點，已記錄多達31種螢火蟲，堪稱「全台最大賞螢基地」，每年春夏交替之際進入繁殖期，縣府橫跨7鄉鎮整合縣內日月潭、竹山鹿谷、奧萬大、北港溪4大賞螢區舉辦「南投螢火蟲季」，預估4月起螢況將爆發。

縣府指出，全國螢火蟲種類超過50種，南投縣因自然環境得天獨厚，全縣已記錄多達31種螢火蟲，遍布縣內高山或郊野，堪稱「全台最大賞螢基地」，南投縣螢火蟲季為全台最具代表性的生態活動之一，「2026南投螢火蟲季」於今天開跑。

秘書長李良珠說，南投縣是國內重要賞螢據點，每年春夏交替之際進入螢火蟲繁殖期，螢光熠熠，為將最美螢況獻給國人，今年橫跨7鄉鎮整合縣內日月潭、奧萬大、北港溪、竹山鹿谷4大賞螢區，並結合地方產業舉辦「南投螢火蟲季」。

其中，日月潭賞螢區涵蓋桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大等地，4至5月推出賞螢導覽及在地特色體驗；北港溪賞螢區有惠蓀林場、泰雅渡假村等，前者 17日至5月9日每周五、六舉辦蓀夜賞螢活動，詳情可至官網查詢。

奧萬大賞螢區推出來去森林住一晚拜訪夜精靈活動，兩天一夜包含DIY、賞螢導覽及生態教育等豐富體驗；竹山鹿谷賞螢區，杉林溪2至11月皆有螢蹤，提供免費導覽，當地公所、鳳凰谷鳥園、鳳凰自然園區、廣興財仔溪等均有賞螢遊程。

縣府也呼籲，賞螢應遵守不干擾、不捕捉、不傷害3大原則，共同維護棲地環境，賞螢季期間，只要入住合法可「登錄發票抽好禮」，獎品包括iPhone等3C產品及住宿券，活動至5月31日，相關資訊可至活動官網及「樂旅南投」臉書查詢。

奧萬大4月進入賞螢季，園區推出來去森林住一晚拜訪夜精靈活動；圖為奧萬大過去螢況。圖／林保署南投分署提供
奧萬大4月進入賞螢季，園區推出來去森林住一晚拜訪夜精靈活動；圖為奧萬大過去螢況。圖／林保署南投分署提供

日月潭賞螢區有桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大等地，4月進入高峰期；圖為過去螢況。圖／日管處提供
日月潭賞螢區有桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大等地，4月進入高峰期；圖為過去螢況。圖／日管處提供

奧萬大4月進入賞螢季，園區推出來去森林住一晚拜訪夜精靈活動；圖為奧萬大過去螢況。圖／林保署南投分署提供
奧萬大4月進入賞螢季，園區推出來去森林住一晚拜訪夜精靈活動；圖為奧萬大過去螢況。圖／林保署南投分署提供

南投 螢火蟲 日月潭 賞螢

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