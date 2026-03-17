過年後用血量增 警廣台中台邀各界響應捐血傳愛

警察廣播電台台中分台今天與中油公司及企業界等單位，共同舉辦捐血活動。台中捐血中心表示，過年後民眾就診用血量增加，春假也快到了，希望民眾有空可到各據點踴躍捐血。

活動今天在台中市黎明辦公區禮堂舉辦，還未開始就吸引許多民眾排隊響應。56歲捐血人「大熊」表示，他定期捐血已滿40年，今天上午6時30分就到場排隊，希望號召大家一起參與。

台中捐血中心主任洪英聖接受媒體聯訪時表示，目前台中血庫存量平均只有6天，主要是因過年前民眾忙著準備，因此捐血人潮變少，過年後民眾就診用血量增加，春假也快到了，希望民眾有空可到各據點踴躍捐血。

台灣中油公司油品行銷事業部台中營業處處長李忠穎說，中油公司與警廣台中分台合作捐血活動多年，希望與公益團體持續合作，讓捐血人一同出來響應。

警廣台中分台長劉莉菁表示，感謝企業界、友軍和民眾的支持，每一袋熱血都很珍貴，它代表著每個為捐血活動付出的愛心，歡迎大家一起捐血、助人最樂。