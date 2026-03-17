2026南投螢火蟲季啟動 4大賞螢區活動豐富

生態環境得天獨厚、觀察記錄多達31種螢火蟲的南投螢火蟲季，這場全台最受矚目的生態盛事，在春夏交替之際的17日揭開序幕。

南投縣府表示，螢火蟲季期間4大賞螢區活動豐富，縣府特別推出登錄發票抽好禮活動，即日起至5月31日，只要到南投賞螢並入住縣內合法旅館或民宿，並上網登錄住宿發票或收據，就可以參加抽獎，獎項包含iPhone手機等多項3C產品、南投旅宿住宿券及景點門票等豐富好禮，李秘書長歡迎全國民眾前來賞螢遊玩，擴大推廣南投在地觀光產業。

南投縣日月潭、竹山鹿谷、奧萬大、北港溪4大賞螢區各具特色，包括日月潭賞螢區，涵蓋桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大，結合螢火蟲生態導覽及在地特色體驗。

竹山鹿谷賞螢區，杉林溪森林生態園區2至11月皆有螢蹤，提供免費導覽；鹿谷鄉公所、鳳凰谷鳥園生態園區、鳳凰自然教育園區皆規劃了精采的賞螢遊程，多家業者也推出住宿優惠與限定活動；還有位於廣興村財仔溪新秘境，除了漫天螢火，溪中更有豐富的原生魚蝦生態。

北港溪賞螢區惠蓀林場，4月17日至5月9日每週五、六舉辦蓀夜賞螢活動，有興趣的民眾請至惠蓀林場官網查詢。奧萬大賞螢區結合專業導覽人員及園區資源，推出來去森林住一晚 拜訪夜精靈活動，兩天一夜包含DIY、賞螢導覽及生態教育等豐富體驗，可至台灣山林悠遊網線上報名。

李秘書長指出，縣府持續投入生態保育與環境維護工作，透過有機農業的推廣、棲地復育、減少光害以及推動友善環境政策，讓南投的螢火蟲族群逐漸穩定成長，重新點亮山林夜晚的自然景觀。

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