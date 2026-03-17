停工卡關2年…南投水里社福大樓 歷經7年波折總算落成

南投縣水里鄉高齡化問題嚴重，為照顧當地長輩，公所和縣府規畫興建社會福利綜合大樓，2019年獲中央補助4950萬元經費動工，後因預算、設計等問題停工，直至2024年才復工，耗時7年總算落成，今啟用，將提供更全面的長照服務。

縣府指出，南投全縣65歲以上老年人口數已逾10.6萬人，占總人口 22.83%，老化指數達226.52%；水里鄉65歲以上老年人口數雖僅4396人，但已占全鄉總人口的28.56%，老化指數更高達364.21%，遠高全縣、甚至全國平均水平。

由於，為照顧水里當地長輩，實現在地老化，縣府與公所規畫興建「水里鄉社會福利綜合大樓」，於2018年向中央提出申請，隔年獲衛生福利部納入前瞻基礎建設計畫補助4950萬元，公所自籌1987萬7000元，縣府再補助公所275萬元。

不料，施工期間卻遭遇困境，縣府表示，第一期工程因擋土牆變更設計、原物料上漲及預算不足等因素，2022年一度停工，縣府為此追加補助1399萬元，讓第二期工程才順利於2024年重新發包，成功化解停工危機，耗時7年，今天啟用。

南投縣長許淑華說，由於南投面臨嚴峻的人口結構挑戰，縣府為照顧縣內長輩，近年持續活化公有閒置土地，並向中央爭取經費新建社區式長照機構，提升社區式長照服務分布密度，盼實現在地老化，提供更具彈性的日間照顧及短期喘息。

而水里鄉社會福利綜合大樓全案總經費8611.7萬元，總樓地板面積1920平方公尺，1樓為停車場、2樓為活動中心、3樓為日照中心、4樓為小規模多機能服務，3、4樓提供日照服務各30人，並提供2床臨時住宿，滿足家庭照顧者需求。

南投縣水里鄉社會福利綜合大樓2019年動工，因故停工至2024年才復工，耗時7年總算落成啟用。記者賴香珊／攝影

南投縣水里鄉社會福利綜合大樓2019年動工，因故停工至2024年復工，耗時7年，17日落成啟用。記者賴香珊／攝影