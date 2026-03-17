台中枇杷正值產季 新社區枇杷種植面積減少約100公頃

台中市霧峰區的華利鋼鐵被附近民眾投訴是未登記工廠且已被市府勒令停業卻仍實際運作、製造噪音。環團人士也質疑，市府只罰款卻不予斷水斷電，等同給予業者經營空間，開了「綠色通道」。而經濟發展局所稱已勒令541家未登記工廠停業，是否也仍持續營業？呼籲市府應強力執行公權力，維護市民居住環境。

2026-03-17 12:32