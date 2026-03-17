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台中枇杷正值產季 新社區枇杷種植面積減少約100公頃
現在正是台中枇杷產季，台中市枇杷種植面積約600多公頃，最大產區在新社區，新社區農會表示，枇杷一年只有一收，近幾年天氣熱，產量減少，且老農凋零，年輕人不願接手此產業，新社區枇杷種植面積減少約100公頃。
農糧署民國113年統計，台中市枇杷種植面積約600多公頃，產地主要在新社、太平及和平區，新社是最大產區，約400多公頃。新社區農會表示，新社區枇杷目前種植面積保守估計約300公頃，減少100公頃。
農會表示，近幾年受氣候影響，天氣熱，枇杷結果率偏低，枇杷一年只有一收，許多農友改種短期蔬菜，有些老農凋零後，下一代不願接手，枇杷種植面積減少。
農會表示，今年天氣較冷，枇杷結果率佳，平均結果率達7成，枇杷產期約1個半月，每年3、4月是主要產季，預計清明節前後盛產。
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