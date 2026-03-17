中市這家未登記工廠仍營業製造噪音 居民環團質疑罰款是開綠色通道

台中市霧峰區的華利鋼鐵被附近民眾投訴是未登記工廠且已被市府勒令停業卻仍實際運作、製造噪音。環團人士也質疑，市府只罰款卻不予斷水斷電，等同給予業者經營空間，開了「綠色通道」。而經濟發展局所稱已勒令541家未登記工廠停業，是否也仍持續營業？呼籲市府應強力執行公權力，維護市民居住環境。

華利鋼鐵位在霧峰區中正路2巷內，臨近烏溪，位處河川區域的農牧用地。鄰居王姓婦人上午在時代力量和環團人士陪同下在市府前廣場開記者會。她控訴，在當地住了20多年，因受噪音干擾，生活大受影響，甚至為此看精神科。她說，那種噪音是突然發出的重大撞擊聲，也有持續的切割和搬運聲。

她拿出一大疊的陳情書丟擲在地，氣憤地說，雖然多次陳情，但市府各單位互踢皮球，問題得不到解決。有時打電話給環保局，噪音就突然小了，或在稽查前就停止作業，她不知這中間有何問題。王婦說，噪音使得她常逃離住家，因為年紀已大不願意再忍受，還想回到自己的家，因此決定出面控訴。

環團人士亦質疑，華利鋼鐵年營業額有22億元，經發局自2022年以勒令停工後仍違法營業開罰，每次10餘萬元，3年多來罰款僅1百多萬元，對業者難有遏止之效，還等於開了違法的通道，市府為何不予斷水斷電？

華利鋼鐵上午說，負責人不在，他們無法代為發言。一名女子在電話中說，她在那兒工作10多年不知工廠是違法工廠。

經發局工業科表示，一般已勒令停工的工廠受罰後，都會盡速停業並搬離，華利鋼鐵曾表示正在覓地，等土地找到就會搬遷。該廠因為位在河川區域，不得設立工廠，所以未能登記輔導，工業科也依法開罰20次，累計罰鍰達177萬元。

工業科說，依「工廠管理輔導法」對這類工廠可以連續處罰，但依行政裁量基準，僅能每3個月裁罰一次。因此，他們每次處以最高的罰鍰20萬元，並每3個月罰一次。至於斷水斷電必須有高汙染以及重大消防和公共安全危害情事，華利鋼鐵從事事鋼筋裁切作業，屬低汙染行業，尚無這些情形，後續會依法加強稽查與管理。

環保局指出，該廠2022年間曾因作業噪音遭民眾陳情，經派員稽查並進行音量量測，經限期改善後已符合規定；後續如再接獲相關陳情，將依規定派員查處。台中市府強調，將持續依權責加強查處及監督，維護環境品質與產業秩序。

台中市霧峰區的華利鋼鐵被附近民眾投訴是未登記工廠且已被市府勒令停業卻仍實際運作、製造噪音。圖／時代力量提供

王姓婦人拿出一大疊的陳情書丟擲在地，氣憤地說，雖然多次陳情，但市府各單位互踢皮球，問題得不到解決。記者黃寅／攝影

台中市霧峰區的華利鋼鐵被附近民眾投訴是未登記工廠且已被市府勒令停業卻仍實際運作、製造噪音。圖／時代力量提供

台中市霧峰區的華利鋼鐵被附近民眾投訴是未登記工廠且已被市府勒令停業卻仍實際運作、製造噪音。記者黃寅／攝影

王姓婦人拿出一大疊陳情書氣憤地說，雖然多次陳情，但市府各單位互踢皮球，問題得不到解決。記者黃寅／攝影