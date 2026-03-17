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彰化擴增失智服務據點 長照涵蓋率97.44%高於全國

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長照多功能服務中心暨社福大樓一樓為失智據點，可服務20名個案，四樓為日照中心，可服務120名個案。記者林敬家／攝影
彰化縣長照多功能服務中心暨社福大樓一樓為失智據點，可服務20名個案，四樓為日照中心，可服務120名個案。記者林敬家／攝影

彰化縣長照多功能服務中心暨社福新建大樓今天落成啟用，由縣長王惠美、衛生福利部政務次長呂建德等人共同剪綵。縣府表示，社福大樓由中央補助9779萬元，縣府自籌1億2513萬餘元，總經費達2億2292萬餘元，由縣府提供土地興建，打造結合長照、托育與社福的全齡照顧據點。

縣府指出，大樓總建築面積3851平方公尺，規劃多元服務空間，一樓為失智據點，可服務20名個案；二樓設置托嬰中心；三、四樓為日照中心，可服務120名個案並提供16床臨時住宿；五樓設有身障服務中心及社會福利服務中心；六樓則為育兒親子館，提供0至100歲的整合式照顧服務。

王惠美表示，彰化市65歲以上長者比例已達2成，目前市內共有13家日照中心，其中9家已開始服務，另有4家取得籌設許可。縣府近年積極推動長照社福設施，希望讓長輩能在熟悉的社區中安心老化，獲得完善照顧。

她指出，縣府正加速布建全縣52處長照據點，目前已完工41案、施工中5案、決標6案；同時推動全國首創「老幼共融」長照衛福大樓，共規劃18案，其中包括社頭、溪州、鹿港、線西、二林、芳苑、竹塘、大城、員林與北斗等10棟已啟用，讓民眾在地即可取得照顧服務。

呂建德表示，彰化縣65歲以上人口已達24萬人，占總人口20.6%，高於全國平均，在縣府團隊推動下，長照服務涵蓋率達97.44%，優於全國平均的89.9%。中央長照預算也由去年的927億元增加至1147億元，中央與地方合作持續強化照顧體系。

彰化縣衛生局指出，未來將持續規劃新設日照中心、公設民營托嬰中心及育兒親子館，透過整合老幼照護資源，打造老少共融的照顧環境，減輕家庭照顧壓力，也讓年輕世代能安心投入職場。

彰化縣長照多功能服務中心暨社福新建大樓今天落成啟用，結合日照中心、公設民營托嬰中心及育兒親子館。記者林敬家／攝影
彰化縣長照多功能服務中心暨社福新建大樓今天落成啟用，結合日照中心、公設民營托嬰中心及育兒親子館。記者林敬家／攝影

長照 呂建德 王惠美

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